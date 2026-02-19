Συγγενείς άρπαξαν παππού 102 ετών από νοσοκομείο της Ταϊβάν για να μην γράψει την περιουσία στην 68χρονη νέα του σύζυγο (vid)

Απίστευτες στιγμές εκτυλίχθηκαν σε νοσοκομείο στην Ταϊβάν, όταν οι συγγενείς ενός 102χρονου εκατομμυριούχου τον άρπαξαν για να μην γράψει την περιουσία του στη νέα του σύζυγο.

Της... κακομοίρας έγινε έξω από νοσοκομείο στην περιοχή Ζονγκσάν της Ταϊβάν, όταν οι συγγενείς ενός 102χρονου εκατομμυριούχου τον άρπαξαν με το αναπηρικό καροτσάκι και τον απομάκρυναν προκειμένου να μην γράψει την περιουσία του στην 68χρονη νέα του σύζυγο, η οποία ήταν η γυναίκα που τον φρόντιζε.

Στις 3 Φεβρουαρίου , ο επιχειρηματίας Wang, έβγαινε από ένα ιατρικό ραντεβού σε αναπηρικό καροτσάκι που το έσπρωχνε η νέα σύζυγός του. Στην είσοδο τον περίμεναν οι τρεις γιοι του, οι τρεις νύφες και τα τέσσερα εγγόνια του.

Όταν το ζευγάρι εμφανίστηκε, οι συγγενείς προχώρησαν γρήγορα, έσπρωξαν τη νέα σύζυγο του ηλικιωμένου και πήραν τον έλεγχο του αναπηρικού καροτσιού και τον απομάκρυναν από τον χώρο του νοσοκομείου. Βίντεο έχει καταγράψει το... χάος που προκλήθηκε, με την 68χρονη σύζυγο που τραυματίστηκε κατά την διάρκεια της έντασης, να φωνάζει βοήθεια από την αστυνομία.

Οι αστυνομικοί έφτασαν λίγο αργότερα στο σημείο. Η οικογένεια είπε στην αστυνομία ότι ο ηλικιωμένος ήταν ο πατέρας και πεθερός τους και τελικά απομακρύνθηκε μαζί τους.

Λίγες ημέρες πριν είχε γίνει ο γάμος

Το επεισόδιο στο νοσοκομείο συνέβη λίγες εβδομάδες αφού ο Wang, παρά τα 102 του χρόνια, παντρεύτηκε κρυφά από τους συγγενείς του την 68χρονη Lai, την γυναίκα που τον φρόντιζε. Τα παιδιά του λένε ότι ανακάλυψαν το γάμο όταν προσπάθησαν να τον επισκεφθούν στις 8 Ιανουαρίου και φέρεται να τους αρνήθηκε η πρόσβαση.

Οι συγγενείς ισχυρίζονται ότι η φροντίστρια τον απομόνωσε από τον έξω κόσμο και εμπόδιζε την επικοινωνία με την οικογένεια. Επιπλέον, ισχυρίζονται ότι εκμεταλλεύτηκε την πνευματική του κατάσταση για να εξασφαλίσει το οικονομικό της μέλλον. Σύμφωνα με αναφορές, ο Wang μεταβίβασε επτά οικόπεδα και ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο αξίας 1,9 εκατομμυρίων λιρών στην Lai και τα παιδιά της, συνολικής αξίας περίπου 4,7 εκατομμυρίων λιρών. Η συνολική του περιουσία εκτιμάται μεταξύ 16 και 18,7 εκατομμυρίων λιρών. Ο Wang φέρεται να κατέχει πολλά ακίνητα και οικόπεδα στην Ταϊπέι.

Η Lai αρνείται οποιαδήποτε παράνομη πράξη. Έχει υποβάλει καταγγελίες για εξαναγκασμό και δημόσια προσβολή και έχει ζητήσει διαταγή προστασίας κατά της οικογένειας. Οι αρμόδιες αρχές δήλωσαν ότι όταν καταχωρήθηκε ο γάμος, ο Wang μπορούσε να απαντήσει σε ερωτήσεις και πληρούσε όλες τις νομικές προϋποθέσεις. Σύμφωνα με την ταϊβανέζικη νομοθεσία, άτομα με νομική ικανότητα μπορούν να παντρευτούν ανεξαρτήτως ηλικίας.

Η εγκυρότητα του γάμου και των μεταβιβάσεων περιουσιακών στοιχείων θα αποφασιστεί τώρα από το δικαστήριο, καθώς η διαμάχη μεταξύ της φροντίστριας και της οικογένειας του επιχειρηματία εισέρχεται σε νομικές διαδικασίες.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ