Παγκόσμιος συναγερμός: Το θωρηκτό-αεροπλανοφόρο του Τραμπ κατευθύνεται στη Μέση Ανατολή

Ο Τραμπ καθορίζει το χρονοδιάγραμμα για το «χτύπημα» στο Ιράν, καθώς το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου κατευθύνεται προς τη Μέση Ανατολή.

Συναγερμός έχει σημάνει εν αναμονή της απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ για την στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στο Ιράν. Δεν αποκλείεται μάλιστα, ο αμερικανικός στρατός να εξαπολύσει επίθεση ακόμα και μέσα στο επερχόμενο Σαββατοκύριακο.

Όπως μετέδωσε το CNN, αμερικανικά στρατιωτικά μέσα έχουν ενισχυθεί στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ημέρες ενόψει ενός πιθανού πλήγματος. «Αφιερώνει πολύ χρόνο σκεπτόμενος αυτό το ζήτημα», δήλωσε πηγή στο δίκτυο, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ επιχειρηματολογεί τόσο υπέρ όσο και κατά της στρατιωτικής δράσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τις τελευταίες ημέρες έχει λάβει άτυπες γνώμες από συνεργάτες και στρατιωτικούς συμβούλους σχετικά με το τι πρέπει να γίνει, ωστόσο παραμένει ασαφές πότε θα λάβει την τελική του απόφαση.

Κοντά στο ανάψει το «πράσινο φως» για «χτύπημα»

Την Τετάρτη (18/2) αποκαλύφθηκε ότι ο Τραμπ βρίσκεται κοντά στο να εγκρίνει μια τεράστια στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν, η οποία θα εκλαμβανόταν ως ολοκληρωτικός πόλεμος. Διπλωματικές διαπραγματεύσεις υπό την ηγεσία του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και του απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ φέρεται να σημείωσαν μικρή πρόοδο την Τρίτη, αφού η Τεχεράνη αρνήθηκε να ικανοποιήσει την απαίτηση του Τραμπ για πλήρη παύση κάθε πυρηνικής ανάπτυξης, σύμφωνα με τον Τζέι Ντι Βανς.

Πηγές δήλωσαν στο Axios ότι η εκστρατεία θα είχε έναν ευρύτερο στόχο αλλαγής καθεστώτος κατά του Αγιατολάχ. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θα ξεκινούσαν επίσης, την επιχείρηση ως κοινή στρατιωτική προσπάθεια. Ένας πιθανός πόλεμος θα ήταν η πιο δραματική και καθοριστική στρατιωτική εισβολή από τον πόλεμο στο Ιράκ το 2003, με σημαντικές επιπτώσεις για το υπόλοιπο της προεδρίας του Τραμπ.

Ο στρατός των ΗΠΑ πλησιάζει τη Μέση Ανατολή

Η αρμάδα του Τραμπ στα ανοικτά των ακτών του Ιράν έχει διογκωθεί τις τελευταίες ημέρες, περιλαμβάνοντας δύο αεροπλανοφόρα, δώδεκα πολεμικά πλοία και εκατοντάδες μαχητικά αεροσκάφη εξοπλισμένα με προηγμένα συστήματα αεράμυνας. Περισσότερη ισχύς πυρός βρίσκεται καθ’ οδόν, καθώς 150 στρατιωτικές πτήσεις φορτίου, έχουν αρχίσει να μεταφέρουν ταχύτατα οπλικά συστήματα και πυρομαχικά σε αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες 24 ώρες.

Δεκάδες αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων F-35, F-22 και F-16, έχουν αναχωρήσει τις τελευταίες ημέρες από βάσεις στις ΗΠΑ και την Ευρώπη με προορισμό τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τη Military Air Tracking Alliance (MATA), μια ομάδα περίπου 30 αναλυτών ανοικτών πηγών που αναλύει συστηματικά τη δραστηριότητα στρατιωτικών και κυβερνητικών πτήσεων. Η ομάδα αναφέρει επίσης ότι έχει εντοπίσει περισσότερα από 85 αεροσκάφη ανεφοδιασμού και πάνω από 170 μεταγωγικά αεροσκάφη να κατευθύνονται προς την περιοχή.

Ο Στέφαν Γουότκινς, ερευνητής με έδρα τον Καναδά και μέλος της MATA, δήλωσε ότι έχει επίσης εντοπίσει υποστηρικτικά αεροσκάφη, όπως έξι αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης E-3 του στρατού, να κατευθύνονται σε βάση στη Σαουδική Αραβία. Τα αεροσκάφη αυτά είναι κρίσιμα για τον συντονισμό επιχειρήσεων με μεγάλο αριθμό αεροσκαφών. Όπως ανέφερε, προέρχονται από βάσεις στην Ιαπωνία, τη Γερμανία και τη Χαβάη.

Ένας πόλεμος με το Ιράν θα ερχόταν σε μια περίοδο κατά την οποία οι Ρεπουμπλικανοί προετοιμάζονται για έναν δύσκολο κύκλο ενδιάμεσων εκλογών, προσπαθώντας να διατηρήσουν την πλειοψηφία τους στο Κογκρέσο.

Μήνυμα από την Τεχεράνη

Οι προετοιμασίες πολέμου του Τραμπ έρχονται την ώρα που το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ για στρατιωτική άσκηση, σε μια κίνηση που λειτουργεί ως προειδοποίηση προς τον κόσμο σε περίπτωση που ο Αμερικανός πρόεδρος διατάξει επίθεση.

Το προσωρινό κλείσιμο τμημάτων των στενών έγινε, καθώς ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων μετέδωσαν ασκήσεις με πραγματικά πυρά στη ζωτικής σημασίας αυτή θαλάσσια οδό, από την οποία διέρχεται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου.

Η σπάνια αυτή κίνηση αποτελεί μήνυμα από την Τεχεράνη για τις πιθανές συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία αν οι ΗΠΑ υλοποιήσουν τις απειλές επίθεσης, καθώς οι εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών κλιμακώνονται.

Το Ιράν δεν έχει υλοποιήσει τις επανειλημμένες απειλές

Σε προηγούμενες περιόδους έντασης και σύγκρουσης, το Ιράν κατά καιρούς παρενοχλούσε τη ναυσιπλοΐα στα στενά και κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράκ τη δεκαετία του 1980 και οι δύο πλευρές έκαναν επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια και άλλα σκάφη, χρησιμοποιώντας ναυτικές νάρκες για να διακόψουν πλήρως την κυκλοφορία σε ορισμένα σημεία.

Ωστόσο, το Ιράν δεν έχει υλοποιήσει τις επανειλημμένες απειλές για πλήρες κλείσιμο της θαλάσσιας οδού από τη δεκαετία του 1980, ακόμη και κατά τον περσινό πόλεμο διάρκειας 12 ημερών, όταν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ βομβάρδισαν βασικές πυρηνικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Ο Τραμπ στο παρελθόν προετοίμαζε στρατιωτικό πλήγμα κατά του Ιράν στις αρχές του έτους, λόγω των μαζικών δολοφονιών χιλιάδων Ιρανών διαδηλωτών από το καθεστώς. Περιφερειακοί σύμμαχοι, συμπεριλαμβανομένων της Τουρκίας και της Σαουδικής Αραβίας, προέτρεψαν τον Λευκό Οίκο να υπαναχωρήσει από ένα πλήγμα, φοβούμενοι ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν ευρύτερο περιφερειακό πόλεμο με τον Αγιατολάχ.

Αφού ο Τραμπ υπαναχώρησε από την εκτόξευση ενός άμεσου πλήγματος, η κυβέρνηση ξεκίνησε μια μαζική ναυτική στρατιωτική ενίσχυση ανοικτά των ακτών του Ιράν, ενώ ταυτόχρονα απαιτούσε πυρηνικές συνομιλίες. Την ίδια στιγμή, κορυφαία στελέχη του καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένου του Αγιατολάχ, έχουν εκδώσει απειλητικά μηνύματα, δεσμευόμενοι να σκοτώσουν Αμερικανούς στρατιωτικούς, αφού αρνήθηκαν να υποχωρήσουν στις απαιτήσεις του Τραμπ.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ