Αγόρασε εγκαταλελειμμένο χωριό της Ισπανίας όσο ένα διαμέρισμα: Το σχέδιό του για να το μετατρέψει σε τουριστικό προορισμό

Ένας Αμερικανός αγόρασε ένα εγκαταλελειμμένο χωριό στη Θαμόρα προκειμένου να το μετατρέψει σε τουριστικό προορισμό διακοπών.

Ο Jason Lee Beckwith, Αμερικανός επιχειρηματίας, αγόρασε το εγκαταλελειμμένο χωριό Salto de Castro, στην επαρχία Θαμόρα της Ισπανίας, έναντι 310.000 ευρώ. Η αγορά αυτή αποτελεί μόνο την αρχή ενός φιλόδοξου σχεδίου που έχει προγραμματίσει μαζί με τη σύζυγό του.

Το χωριό βρίσκεται στα σύνορα με την Πορτογαλία και κατασκευάστηκε μεταξύ των δεκαετιών του 1940 και 1950 από την εταιρεία ηλεκτρισμού Iberdrola για τη στέγαση των εργατών που κατασκεύασαν το φράγμα Salto de Castro και τις υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Ο οικισμός διαθέτει 44 κατοικίες, εκκλησία, σχολείο, μπαρ, ξενώνα, στρατώνες της Πολιτοφυλακής, χώρους αναψυχής και δύο πισίνες. Κατοικούνταν μέχρι το 1989, όταν ολοκληρώθηκε το έργο και έκτοτε ερήμωσε. Μάλιστα, είχε συμπεριληφθεί και σε λίστες παρακολούθησης πολιτιστικής κληρονομιάς μνημείων που κινδυνεύουν.

Το σχέδιο του Beckwith

Ο Beckwith ανακάλυψε το ακίνητο μέσω διαδικτύου και μόλις το είδε, θέλησε να το επισκεφθεί προσωπικά. Περιγράφει το μέρος ως «έναν διακόπτη που άλλαξε τη ζωή μου». Για τη χρηματοδότηση του έργου, πούλησε τον ξενώνα που διέθετε στην Καλιφόρνια και σκοπεύει να μετακομίσει στο Salto de Castro για να επιβλέπει προσωπικά τη μεταμόρφωση. Στόχος του είναι να το μετατρέψει σε παραθεριστικό θέρετρο και τουριστικό προορισμό.

Το σχέδιό του περιλαμβάνει την κατασκευή πολυτελών βιλών, κομψών διαμερισμάτων και ενός ξενώνα με συνολικά 184 κλίνες για πεζοπόρους. Επιπλέον, προβλέπει τη δημιουργία εστιατορίου, μπαρ, υπαίθριας πισίνας, αθλητικού κέντρου και σπα, ενώ η παλιά εκκλησία θα μετατραπεί σε έναν πολυπολιτισμικό χώρο πολλαπλών χρήσεων.

Μεταξύ άλλων, ο Beckwith θέλει να αναπτύξει έναν αμπελώνα και ένα οινοποιείο, μετατρέποντας την περιοχή σε προορισμό οινοτουρισμού, με πιθανές μελλοντικές εκδηλώσεις κινηματογράφου και κρασιού.

