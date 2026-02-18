Σάια ΛαΜπεφ: Συνελήφθη και ξυλοκοπήθηκε στη Νέα Ορλεάνη ο πρωταγωνιστής των «Transformers» (vid)

Ο ηθοποιός Σάια ΛαΜπεφ συνελήφθη στη Νέα Ορλεάνη μετά από άγριο καβγά και ξυλοδαρμό έξω από μπαρ, κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Mardi Gras.

Ο 39χρονος ηθοποιός, Σάια ΛαΜπεφ, που έχει συχνά προβλήματα με τον νόμο, φαίνεται πως το παράκανε με το ποτό. Το βράδυ της Τρίτης (17/2) άρχισε να φέρεται επιθετικά μέσα σε ένα μπαρ στη Νέα Ορλεάνη.

Όταν οι υπεύθυνοι του ζήτησαν να φύγει, εκείνος αντέδρασε και έριξε γροθιές σε έναν εργαζόμενο μόλις βγήκε έξω. Σαν να μην έφτανε αυτό, ο ΛαΜπεφ επέστρεψε λίγο αργότερα. Επιτέθηκε ξανά στον ίδιο άνθρωπο και χτύπησε και δεύτερο άτομο στη μύτη.

Το βίντεο του ξυλοδαρμού: «Θα σε δείρουμε άσχημα, αγόρι»

Η ιστοσελίδα TMZ δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει τον ηθοποιό σε πολύ κακή κατάσταση. Είναι ημίγυμνος στο έδαφος και προσπαθεί να σηκωθεί, έχοντας ήδη φάει ξύλο. Στο βίντεο ακούγεται ένας άνδρας να του φωνάζει: «Θα σε δείρουμε άσχημα, αγόρι. Ηρέμησε!», ενώ του ρίχνει δύο δυνατά χτυπήματα στο πρόσωπο.

Κόσμος που ήταν εκεί τον κράτησε ακίνητο στον δρόμο μέχρι να έρθει η αστυνομία. Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν και τον πήγαν πρώτα στο νοσοκομείο για να του περιποιηθούν τα τραύματα.

EXCLUSIVE: Shia LaBeouf gets beat up in a Mardi Gras fight. https://t.co/Yd56zO4Gcc pic.twitter.com/j2TC8okzOR — TMZ (@TMZ) February 17, 2026

Ελεύθερος και... πάλι στο πάρτι

Μετά τη σύλληψη, ο πρωταγωνιστής των «Transformers» αφέθηκε ελεύθερος. Θα πρέπει να εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 19 Μαρτίου για να απολογηθεί.

Το πιο περίεργο όμως είναι ότι λίγες ώρες αφού βγήκε από το κρατητήριο, εθεάθη να συνεχίζει κανονικά τη διασκέδασή του στους δρόμους της πόλης για το Mardi Gras.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ