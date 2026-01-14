Η Σκάρλετ Γιόχανσον έχασε την πρωτιά: Αυτή είναι η πιο εμπορική ηθοποιός όλων των εποχών (vid)

Η Ζόε Σαλντάνα πέρασε στην κορυφή των πιο εμπορικών ηθοποιών στην ιστορία του box office, αφήνοντας πίσω τη Σκάρλετ Γιόχανσον χάρη στην τεράστια επιτυχία του Avatar.

Οι αμοιβές και τα ρεκόρ των ηθοποιών προκαλούν πάντα εντύπωση, όμως όταν αλλάζει η κορυφή της λίστας, τα βλέμματα στρέφονται αυτόματα εκεί. Για χρόνια, το όνομα της Σκάρλετ Γιόχανσον βρισκόταν στην πρώτη θέση.

Όμως, η διάσημη ηθοποιός έπεσε στη δεύτερη θέση, με συνολικά έσοδα box office 16,43 δισ. δολάρια από 56 ταινίες, χάρη κυρίως στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel και τον ρόλο της Black Widow, αλλά και τη συμμετοχή της στο Jurassic World και το live-action The Jungle Book της Disney.

Ωστόσο, μια νέα ταινία του 2025 ανέτρεψε τα δεδομένα...

Η ηθοποιός που πήρε την πρωτιά

Η νέα κάτοχος του τίτλου είναι η Ζόε Σαλντάνα. Η 47χρονη ηθοποιός υποδύεται τη Νεϊτίρι στη σειρά ταινιών Avatar του Τζέιμς Κάμερον, δίπλα στον Σαμ Γουόρθινγκτον. Το πρώτο Avatar κυκλοφόρησε το 2009, ακολούθησε το The Way of Water το 2022 και τον Δεκέμβριο του 2025 η τρίτη ταινία, Avatar: Fire and Ash. Η τελευταία απέφερε 1,23 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, σύμφωνα με το Box Office Mojo, εξασφαλίζοντας στη Σαλντάνα την κορυφή της λίστας.

Πριν το Avatar, η Σαλντάνα είχε ήδη χτίσει ένα εντυπωσιακό κινηματογραφικό αποτύπωμα. Υποδύθηκε τη Γκαμόρα στο Guardians of the Galaxy, καθώς και στα Avengers: Infinity War και Avengers: Endgame.

Παράλληλα, συμμετείχε σε τρεις ταινίες Star Trek, δίπλα σε Κρις Πάιν, Ζάκαρι Κουίντο και Σάιμον Πεγκ, ενώ εμφανίστηκε και στο Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl. Συνολικά, τα έσοδα των ταινιών της φτάνουν πλέον τα 16,86 δισ. δολάρια από 48 κινηματογραφικά πρότζεκτ.

Και το εντυπωσιακό είναι πως η Σαλντάνα δεν έχει πει ακόμη την τελευταία της λέξη. Δύο ακόμη ταινίες Avatar βρίσκονται ήδη στον ορίζοντα. Ο Τζέιμς Κάμερον έχει δηλώσει ότι το σύμπαν του Avatar είναι γραμμένο έως και την πέμπτη ταινία: «Έχουμε ολοκληρώσει το σενάριο μέχρι το φιλμ πέντε και έχω ιδέες για έκτο και έβδομο. Κάποια στιγμή, όμως, η σκυτάλη περνά», είχε πει στο People το 2024.

Το μήνυμα της Ζόε Σαλντάνα μετά την κατάκτηση της πρώτης θέσης

Το βράδυ της Τρίτης 13 Ιανουαρίου, η Ζόε Σαλντάνα ανέβασε βίντεο στα social media για να ευχαριστήσει όσους συνέβαλαν σε αυτή τη διαδρομή: «Θέλω να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη για το ταξίδι που με οδήγησε σήμερα να γίνω η πιο εμπορική ηθοποιός στην ιστορία του κινηματογράφου», ανέφερε.

Ενώ κατέληξε: «Ένα επίτευγμα που οφείλεται εξ ολοκλήρου στα franchises και στους συνεργάτες που πίστεψαν σε μένα, και σε κάθε σκηνοθέτη που μου έδωσε την ευκαιρία».

