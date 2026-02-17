Ρωσική startup δημιούργησε «bio-drones» τοποθετώντας ηλεκτρόδια στον εγκέφαλο περιστεριών, επιτρέποντας τον πλήρη τηλεχειρισμό τους για αποστολές παρακολούθησης και διάσωσης.

Τα σύγχρονα drones είναι χρήσιμα, αλλά η εταιρεία Neiry από τη Μόσχα πιστεύει ότι τα περιστέρια υπερτερούν. Δεν χρειάζονται μπαταρίες, αντέχουν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, μπορούν να φτάσουν σε δυσπρόσιτα σημεία και έχουν μεγάλη αντοχή στις πτήσεις. Επιπλέον, αν χαθεί ένα, αντικαθίσταται πολύ εύκολα.

Πώς λειτουργεί το «ζωντανό» drone

Για να ελέγξουν το περιστέρι, οι ερευνητές τοποθετούν μικροσκοπικά ηλεκτρόδια στον εγκέφαλό του μέσω του κρανίου. Αυτά συνδέονται με μια συσκευή στο κεφάλι του, ενώ το περιστέρι φοράει και ένα ηλιακό σακίδιο στην πλάτη. Το σακίδιο περιλαμβάνει τον ελεγκτή και τα ηλεκτρονικά συστήματα, ενώ στο στήθος του πουλιού υπάρχει μια κάμερα για ζωντανή παρακολούθηση.

Η Neiry εξήγησε ότι το σύστημα λειτουργεί ως εξής:

Ο ελεγκτής δέχεται μια προκαθορισμένη διαδρομή, όπως ακριβώς στα κανονικά drones Η συσκευή στέλνει ηλεκτρικά σήματα στον εγκέφαλο που αναγκάζουν το πουλί να στρίψει δεξιά ή αριστερά Η καθοδήγηση γίνεται μέσω GPS και άλλων μεθόδων πλοήγησης

Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι κάθε ζώο μπορεί να γίνει τηλεχειριζόμενο αμέσως μετά την επέμβαση, χωρίς να χρειάζεται προηγούμενη εκπαίδευση.

Το σχέδιο «PJN-1»

Τα περιστέρια είναι μόνο η αρχή για το πρότζεκτ «PJN-1». Ο ιδρυτής της εταιρείας, Alexander Panov, δήλωσε ότι οποιοδήποτε πουλί μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν κοράκια για τη φύλαξη παραθαλάσσιων εγκαταστάσεων, γλάρους, ακόμα και άλμπατρος για μεγάλες θαλάσσιες περιοχές, καθώς μπορούν να μεταφέρουν μεγαλύτερο βάρος.

