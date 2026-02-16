Ρώσοι στρατιώτες καμουφλάρονται στο χιόνι με στολές πιγκουίνων και γίνονται περίγελος (vid)

Φωτογραφίες και βίντεο με Ρώσους στρατιώτες που φορούν περίεργες στολές παραλλαγής που θυμίζουν πιγκουίνους πριν εξουδετερωθούν από ουκρανικά drones, κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Ο ουκρανικός στρατός έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα υλικό που αναδεικνύει μία από τις τελευταίες απόπειρες της Ρωσίας να διασπάσει την άμυνα της Ουκρανίας με ιδιόρρυθμα κοστούμια παραλλαγής σχεδιασμένα να κάνουν τον χρήστη δυσκολότερο να εντοπιστεί στο λευκό φόντο του χιονισμένου πεδίου μάχης.

Μόνο που δεν φαίνεται να λειτουργούν πολύ καλά. Αν μη τι άλλο, κάνουν τον στρατιώτη ακόμα πιο εύκολο να εντοπιστεί.

Στρατιώτες σαν... γιγάντιοι πιγκουίνοι

Κλιπ με Ρώσους στρατιώτες που φορούν λευκά θερμικά πόντσο, τα οποία με την πρώτη ματιά τους κάνουν να μοιάζουν με γιγάντιους πιγκουίνους, κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας κάθε είδους ξεκαρδιστικά σχόλια.

Το ογκώδες καμουφλάζ συνοδεύεται από κουκούλες που μοιάζουν με ράμφος, ολοκληρώνοντας την εμφάνιση του «γιγάντιου πιγκουίνου», παρόλο που οι πιγκουίνοι δεν ευδοκιμούν στην Ουκρανία.

Η αδυναμία απέναντι στην τεχνολογία

Το παράξενο αυτό καμουφλάζ είναι αναφορικά πολύ φθηνό, αλλά αυτό είναι το μόνο θετικό που μπορεί να ειπωθεί για αυτό. Παρόλο που μπορεί να βοηθήσει στην απόκρυψη από το γυμνό μάτι σε χιονισμένα περιβάλλοντα, ο σύγχρονος στρατός σπάνια βασίζεται στην απλή ανθρώπινη όραση.

Drones εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες και ανιχνευτές κίνησης περιπολούν στις γραμμές του μετώπου, καθιστώντας πολύ δύσκολο για καμουφλαρισμένους στρατιώτες να περάσουν απαρατήρητοι.

Οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες ισχυρίζονται ότι τουλάχιστον δύο Ρώσοι «γιγάντιοι πιγκουίνοι» εξουδετερώθηκαν από drones καθώς προσπαθούσαν να διασχίσουν ανοιχτά πεδία φορώντας τα ανόητα κοστούμια. Η νύχτα μπορεί να τους έδινε ένα πλεονέκτημα, αλλά στο φως της ημέρας ξεχώριζαν σαν τη «μύγα μες το γάλα», ακόμη και στο χιονισμένο φόντο.

Οι στολές παραλλαγής γιγάντιου πιγκουίνου έχουν τραβήξει πολύ την προσοχή των μέσων ενημέρωσης, αλλά οι ειδικοί λένε ότι αποτελούν απλώς άλλη μια προσπάθεια του ρωσικού στρατού να δοκιμάσει νέο εξοπλισμό στο πεδίο χωρίς παρατεταμένες δοκιμές ή βελτιώσεις, με κόστος τις ζωές των κληρωτών.

