Θεσσαλονίκη στο πιάτο by UNESCO: To μωσαϊκό γεύσεων της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονικής Κουζίνας

Η μεγάλη γιορτή γαστρονομίας της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.

Η Θεσσαλονίκη δεν είναι απλώς μια πόλη, είναι ένα σταυροδρόμι. Ένα σημείο όπου η Ανατολή συνάντησε τη Δύση, όπου οι μνήμες του Βυζαντίου, των Οθωμανών, των Εβραίων, των Αρμενίων και των Μικρασιατών ζυμώθηκαν με τη Μακεδονική παράδοση και την πνευματικότητα της κουζίνας του Αγίου Όρους. Αυτή η «βαθιά νόστιμη» κουζίνα, που οι ντόπιοι απολαμβάνουν καθημερινά, είναι πλέον το επίκεντρο μιας μεγάλης γιορτής, του γαστρονομικού φεστιβάλ Θεσσαλονίκη στο Πιάτο by UNESCO.

Με την ένταξή της στο Δίκτυο Δημιουργικών Πόλεων της UNESCO, η Θεσσαλονίκη αναγνωρίζεται διεθνώς για αυτό που πάντα όλοι γνωρίζουν: ότι η γαστρονομία της είναι ένας ζωντανός οργανισμός, μια ιστορική συνέχεια που αποτυπώνεται σε κάθε μπουκιά.

Η κουζίνα της Θεσσαλονίκης είναι ένα ψηφιδωτό από διαφορετικές κουλτούρες, ήθη και έθιμα, που περιμένει να το ανακαλύψουμε ξανά.

27 εστιατόρια, 15 ημέρες, μια αξέχαστη εμπειρία

Από τις 13 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026, με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO και με αφορμή τα 80 χρόνια του οργανισμού, 27 εστιατόρια της πόλης ανοίγουν τις κουζίνες τους για να παρουσιάσουν ειδικά μενού, εμπνευσμένα από την Μακεδονική Κουζίνα και το μωσαϊκό γεύσεων της Θεσσαλονίκης.

Οι σεφ της πόλης, με το ταλέντο και τη σύγχρονη ματιά τους, επιλέγουν μια συγκεκριμένη καταγωγή, φέρνουν τις αυθεντικές συνταγές του χθες στο σήμερα και συνδέουν τον αγροδιατροφικό μας πλούτο με τον πολιτισμό και τον τουρισμό. Είναι η ευκαιρία για κάθε επισκέπτη να ζήσει την εμπειρία, να γευτεί την αυθεντικότητα και να πάρει μαζί του μια ανάμνηση που θα τον κάνει να επιστρέψει.

Στόχος αυτής της μεγάλης γιορτής της πόλης είναι να προβληθεί η μαγειρική καταγωγή της περιοχής, συνδέοντας την τοπική παραγωγή με τη γαστρονομία.

Ποιο είναι το επίκεντρο της ιδέας

Η ιδέα για το «Θεσσαλονίκη στο Πιάτο» γεννήθηκε από ό,τι μαθαίνουμε από την ανάγκη να δημιουργηθεί μια ομπρέλα που θα στεγάσει την πολυδιάστατη γαστρονομική ταυτότητα της περιοχής. Αυτό το «Μωσαϊκό Γεύσεων», συνδέθηκε με την παράδοση της Μακεδονικής Κουζίνας και με τη σύγχρονη δημιουργικότητα των μαγείρων της πόλης που αναδεικνύουν το ταλέντο τους και δημιουργούν μια εμπειρία που ξεπερνά τα όρια ενός απλού γεύματος. Στον πυρήνα του «Θεσσαλονίκη στο Πιάτο» βρίσκεται η ιδέα του Μωσαϊκού. Η πόλη λειτουργεί ως ένα σύνολο ψηφίδων, όπου κάθε πολιτισμική επιρροή, κάθε κοινότητα και κάθε παράδοση συνθέτουν τη σημερινή γαστρονομική της φυσιογνωμία, με πρωταγωνίστρια την Μακεδονική Κουζίνα.

Ποιες είναι οι 8 Θεματικές Κουζίνες: Η Μακεδονική Κουζίνα ως ομπρέλα παράδοσης

Το project δομείται πάνω σε 8 θεματικές ενότητες, με τη Μακεδονική Κουζίνα να αποτελεί τη στιβαρή βάση:

Ντόπια

Ποντιακή & Μικρασιάτικη

Πολίτικη

Βλάχικη & Σαρακατσάνικη

Αγιορείτικη

Αυτές οι 8 παραδόσεις συνθέτουν το «Μωσαϊκό», αποδεικνύοντας ότι η Γαστρονομία της Θεσσαλονίκης είναι ένας ζωντανός οργανισμός που τρέφεται από το παρελθόν για να δημιουργήσει το μέλλον.

Ποια εστιατόρια συμμετέχουν;

Τα εστιατόρια που συμμετέχουν είναι τα: 3 Γουρουνάκια, Ambrosia Restaurant, Άναμα, Ble Vin, Classico Bistro, Grada Nuevo, Iberico, Marea, Salonica Restaurant, To Μανιτάρι, Voukakrato, Γλυκάνισος, Διαγώνιος, Ελληνική Κουζίνα Λαζαρίδη, Ergon Agora, Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Εύξεινος, Ζεμέ, Κρίταμος, Μαϊάμι, Μαντέμι, Μία Φέτα, Μούργα, Μπακάλ, Όλυμπος Νάουσα, Στου Μήτσου, Psaras.

Όσοι τυχεροί λοιπόν βρεθείτε στη Θεσσαλονίκη μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου η πόλη σας προσκαλεί να ανακαλύψτε το μωσαϊκό των γεύσεων που ζυμώθηκε στους αιώνες και να ζήσετε τη Θεσσαλονίκη σε κάθε μπουκιά.

Οργάνωση FineBeing