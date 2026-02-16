SIZO-2: Μέσα στις φυλακές βασανιστηρίων της Ρωσίας - Από ηλεκτροσόκ μέχρι «μάσκες ελέφαντα»

Οι κρατούμενοι περιγράφουν ένα καθεστώς ωμής βίας, εξευτελισμού και συστηματικών βασανιστηρίων.

Ένα ρωσικό κέντρο προφυλάκισης, που πριν από τον πόλεμο φιλοξενούσε γυναίκες, παιδιά και ανηλίκους, μετατράπηκε μετά τον Φεβρουάριο του 2022 σε τόπο συστηματικών βασανιστηρίων για Ουκρανούς αιχμαλώτους, σύμφωνα με μαρτυρίες και διεθνείς αναφορές.

Πρόκειται για το διαβόητο SIZO-2 στο Ταγκανρόγκ, το οποίο, από χώρο κράτησης περίπου 400 Ρώσων κρατουμένων, γέμισε μέσα σε λίγους μήνες με Ουκρανούς πολίτες και στρατιώτες, που μεταφέρονταν δεμένοι και με δεμένα μάτια πάνω σε στρατιωτικά φορτηγά με το σύμβολο «Ζ».

