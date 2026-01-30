«Ο Μπιλ Γκέιτς κόλλησε ΣΜΝ από Ρωσίδες»: Νέα έγγραφα και email του Τζέφρι Επστάιν

Νέα έγγραφα από τους φακέλους Epstein φέρνουν στο φως ισχυρισμούς του ίδιου για τον Μπιλ Γκέιτς, οι οποίοι δεν έχουν επαληθευτεί και διαψεύδονται κατηγορηματικά από τον συνιδρυτή της Microsoft.

Στη δημοσιότητα δόθηκε νέα σειρά εγγράφων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, που περιλαμβάνει email τα οποία φέρεται να έστειλε ο Τζέφρι Eπστάιν στον ίδιο του τον εαυτό, καταγράφοντας ισχυρισμούς για τη σχέση του με τον Μπιλ Γκέιτς.

Τα email του Μπιλ Γκέιτς: Το ΣΜΝ και η «οικογενειακή κρίση»

Σε email με ημερομηνία 18 Ιουλίου 2013, ο Eπστάιν υποστηρίζει ότι η φιλία του με τον συνιδρυτή της Microsoft είχε λήξει και ότι ο Γκέιτς του είχε ζητήσει να διαγράψει μηνύματα που αφορούσαν σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα (ΣΜΝ).

Στο ίδιο μήνυμα, ο Eπστάιν ισχυρίζεται ότι του ζητήθηκε να προμηθεύσει αντιβιοτικά και περιγράφει προσωπικές λεπτομέρειες, χωρίς ωστόσο να προσκομίζονται αποδείξεις: «Από το να βοηθάω τον Μπιλ να προμηθευτεί φάρμακα, για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του σεξ με Ρωσίδες, μέχρι τη διευκόλυνση παράνομων καταπιστευμάτων του προς παντρεμένες γυναίκες, μέχρι το να μου ζητείται να παρέχω χάπια Adderall σε… γέφυρες, καθώς είμαι γιατρός, αλλά δεν μπορώ να συνταγογραφώ φάρμακα».

Σε άλλο email, που φέρεται να στάλθηκε περίπου μία ώρα νωρίτερα, ο Eπστάιν υποστηρίζει ότι παραιτήθηκε από το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates, επικαλούμενος «σοβαρή συζυγική διαμάχη» μεταξύ του ζευγαριού. Παράλληλα, κάνει λόγο για αιτήματα που «ενδέχεται να ξεπερνούσαν τα όρια της νομιμότητας».

Η θέση του Μπιλ Γκέιτς και της Μελίντα

Ο Μπιλ Γκέιτς έχει στο παρελθόν δηλώσει ότι η επαφή του με τον Τζέφρι Eπστάιν ήταν «μεγάλο λάθος», ενώ η πρώην σύζυγός του, Μελίντα, έχει αναφέρει ότι δεν ενέκρινε τις συναντήσεις τους και έχει χαρακτηρίσει τον Έπσταϊν «ενσάρκωση του κακού». Το ζευγάρι ολοκλήρωσε το διαζύγιό του το 2021.

Απαντώντας στους νέους ισχυρισμούς, εκπρόσωπος του Μπιλ Γκέιτς δήλωσε ότι όσα αναφέρονται στα έγγραφα είναι «απολύτως παράλογα και εντελώς ψευδή».

Παρότι το όνομα του Μπιλ Γκέιτς εμφανίζεται και σε προηγούμενες δημοσιεύσεις των φακέλων Epstein, τα email που αποδίδονται στον ίδιο τον Eπστάιν δεν έχουν επαληθευτεί, ενώ φωτογραφίες και αναφορές δεν συνιστούν αποδείξεις παραβατικής συμπεριφοράς.

