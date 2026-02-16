Και τώρα... Ferto: Ο Akylas θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision 2026

Ο Akylas με το «Ferto» θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision 2026.

To Ferto επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί, καθώς όπως προέκυψε από τον εθνικό τελικό της Κυριακής (15/2), θα είναι το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision. Το συγκεκριμένο τραγούδι συγκέντρωσε την πλειοψηφία, τόσο των τηλεθεατών που ψήφισαν, όσο και των επιτροπών, τόσο της ελληνικής, όσο και της διεθνούς.

Η διεθνής επιτροπή έδωσε το 12άρι στο Ferto του Ακύλα (ακολούθησε το PAREA της Evangelia - 10 βαθμοί)

H ελληνική επιτροπή έδωσε το 12άρι στο Ferto του Ακύλα (ακολούθησε το «Χάνομαι» της Marseaux - 10 βαθμοί)

Η ψήφος των τηλεθεατών μέτρησε διπλά. Το 24άρι το έδωσαν στο Ferto του Ακύλα (ακολούθησε το «Dark Side of the Moon» του Good Job Nicky - 20 βαθμοί)

Η Eurovision 2026 θα γίνει στην Αυστρία και συγκεκριμένα στη Venue Wiener Stadthalle της Βιένης. Ο πρώτος ημιτελικός είναι προγραμματισμένος για τις 12 Μαΐου, ο δεύτερος στις 14 του ίδιου μήνα και ο μεγάλος τελικός στις 16 Μαΐου.

Αποθέωση και στο Χ

Αποθεωτικά ήταν τα σχόλια για το Ferto του Akyla στο X.com. Ακόμα και ξένοι χρήστες της πλατφόρμας άριχαν να μοιράζουν από τώρα... 12άρια στην Ελλάδα. Δείτε μερικά από τα σχόλια.

#eurovisiongr #singforgreece σας αρέσει η όχι είναι ίσως ο μόνος που σε όλες τις εναλλαγές και τις φάσεις του τραγουδιού ακούστηκε όπως το CD. Το αγαπημένο μου κομμάτι ήταν στο τέλος στο σημείο της μπαλάντας. pic.twitter.com/3GkKJSkQpX — V for Vendetta (@VforVen25233880) February 15, 2026

#singforGreece2026 #SingForGreece #eurovisiongr

Εγώ αυτόν τον θέλω Αυστρία

Δε με νοιάζει αν θα ακούγεται μετά από 1 χρόνο. Κάνει για το διαγωνισμό ; Με 1000! Ξεσηκώνει ; Φουλ! Είναι τυπαρα; Ασυζητητί! Είναι το αγαπημένο μου " eurovision cartoon" Ακυλα ΦεΡτΟ ΜΑΣ 🙏♥️🙏😎 pic.twitter.com/TeOga60Fqy — Η γατα μου η μπανιστιρτζου 😷 (@LZIK89) February 15, 2026

Τα 14 τραγούδια που διαγωνίστηκαν

1. «YOU & I», STYLIANOS

2. «Mad About it», D3lta

3. «Labyrinth», Mikay

4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

5. «Χάνομαι», Marseaux

6. «Dark Side of the Moon», good job Nicky

7. «Bulletproof», KOZA MOSTRA

8. «Europa», STEFI

9. «Άλμα», Rosanna Mailan

10. «Paréa», Evangelia

11. «ASTEIO», ZAF

12. «Ferto», Akylas

13. «SABOTAGE!», leroybroughtflowers

14. «The Other Side», Alexandra Sieti

