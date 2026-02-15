Βαρυποινίτης έπεσε νεκρός από πυροβολισμό στις Φυλακές Δομοκού

Ένας βαρυποινίτης σκοτώθηκε στις Φυλακές Δομοκού μετά από συμπλοκή κρατουμένων. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες και τον ρόλο των εμπλεκόμενων.

Άγρια συμπλοκή μεταξύ κρατουμένων σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (15/2) στις Φυλακές Δομοκού, με αποτέλεσμα ένας Έλληνας βαρυποινίτης να χάσει τη ζωή του από πυροβολισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κρατούμενος προσπάθησε να επιτεθεί στον αρχιφύλακα που είχε βάρδια, χρησιμοποιώντας περίστροφο άγνωστης προέλευσης.

Κατά τους ισχυρισμούς των εμπλεκόμενων, ένας Βούλγαρος κρατούμενος όρμησε στον Έλληνα βαρυποινίτη, τον αφόπλισε και τον πυροβόλησε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Στο σημείο έχει κληθεί κλιμάκιο της Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για να διερευνήσει τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και να εξακριβώσει αν τα στοιχεία που παρέχουν οι εμπλεκόμενοι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

