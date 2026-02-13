Το πιο ανήθικο πείραμα στην Ιστορία: Ο Μικρός Άλμπερτ και το μυστήριο της πραγματικής του ταυτότητας

Τα αποτελέσματα της μελέτης δημοσιεύτηκαν το 1920 και είχαν ως έμπνευση το διάσημο πείραμα του Ιβάν Παβλόφ με τα σκυλιά.

Το πείραμα «Μικρός Άλμπερτ» συγκαταλέγεται στις πιο σκοτεινές σελίδες της ιστορίας της επιστήμης. Στις λίστες με τα πιο ανήθικα πειράματα όλων των εποχών, κατέχει σταθερά μια από τις πρώτες θέσεις, προκαλώντας μέχρι σήμερα σοκ και αποτροπιασμό.

Τα αποτελέσματα της μελέτης δημοσιεύτηκαν το 1920 και είχαν ως έμπνευση το διάσημο πείραμα του Ιβάν Παβλόφ με τα σκυλιά. Σε εκείνο το πείραμα, τα ζώα έμαθαν να συνδέουν τον ήχο ενός κουδουνιού με το φαγητό και, με τον καιρό, άρχισαν να σαλιαρίζουν μόνο και μόνο ακούγοντας τον ήχο, ακόμη και χωρίς τροφή.

