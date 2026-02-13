Το NFL έφτασε στη Θεσσαλονίκη - Οι Los Angeles Chargers υλοποίησαν ένα νέο Flag Football Camp

Οι Los Angeles Chargers ενίσχυσαν δυναμικά την παρουσία τους στην Ελλάδα, διοργανώνοντας σήμερα, για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, ένα υψηλού επιπέδου Flag Football Camp επιβεβαιώνοντας τη σταθερά αυξανόμενη δυναμική του αθλήματος ενόψει της ένταξής του στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2028.

Αξιοποιώντας τη θετική απήχηση της πρώτης τους επίσκεψης τον περασμένο Οκτώβριο, οι Chargers επέστρεψαν στην Ελλάδα, με στόχο να εμπνεύσουν τη νέα γενιά αθλητών και να ενδυναμώσουν τον διαρκή δεσμό μεταξύ του NFL και της ελληνικής αθλητικής κοινότητας.

Ξεχωριστή στιγμή της ημέρας αποτέλεσε η παρουσία του linebacker των Chargers, Daiyan Henley, ο οποίος βρέθηκε στο γήπεδο δίπλα στους συμμετέχοντες, μεταφέροντας πολύτιμες εμπειρίες, εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις και έμπνευση από το κορυφαίο επίπεδο του επαγγελματικού American football. Οι εγκαταστάσεις του Pinewood American International School στο Anatolia Campus μετατράπηκαν για μία ημέρα σε ένα πλήρως οργανωμένο, επαγγελματικό κέντρο προπόνησης American football. Περισσότεροι από 300 νέοι αθλητές, συμμετείχαν ενεργά στο πρόγραμμα, βελτιώνοντας τις δεξιότητές τους υπό την καθοδήγηση του εξειδικευμένου προσωπικού των Los Angeles Chargers, καθώς και αθλητών της Hellenic Flag Football League.

Με την ευκαιρία της επίσκεψής της στη Θεσσαλονίκη, η αντιπροσωπεία των Chargers συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, κ. Στέλιο Αγγελούδη, ενώ πραγματοποιήθηκε και ειδική εκδήλωση, σε συνεργασία με την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα και το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, στον χώρο American Space στη Θεσσαλονίκη.

Καθώς το Flag Football ετοιμάζεται να κάνει το Ολυμπιακό του ντεμπούτο το 2028, η πρωτοβουλία των Los Angeles Chargers άναψε τη σπίθα για το μέλλον του αθλήματος, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στην καρδιά της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας.



