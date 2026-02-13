Το ελληνικό νησί που κάνει τους Βρετανούς να παραμιλάνε και αποθεώνεται στα διεθνή μέσα (vid)

Η Σάμος εξελίσσεται στον απόλυτο διεθνή πόλο έλξης, με τα κορυφαία βρετανικά μέσα να εκθειάζουν τις παραλίες και τη γαστρονομία της, προαναγγέλλοντας μία σεζόν γεμάτη ρεκόρ.

Η Σάμος προβάλλεται, το τελευταίο διάστημα, από δημοφιλή μέσα του εξωτερικού ως ο νέο διεθνής προορισμός που έρχεται για να εντυπωσιάσεις του Βρετανούς ταξιδιώτες χάρη στις νέες απευθείας πτήσεις.

Η εφημερίδα Metro, σε ένα διθυραμβικό αφιέρωμα, εξηγεί γιατί το νησί θα μονοπωλήσει το ενδιαφέρον φέτος, τονίζοντας πως: «Με χρυσαφί αμμουδιές, εντυπωσιακά αρχαία μνημεία και εξαιρετικό οίνο είναι πολλοί οι λόγοι για να γίνει η Σάμος αντικείμενο λατρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Παγκόσμιο Top 3 και προσδοκίες για μία... τρελή σεζόν!

Τα νέα για τον ελληνικό προορισμό δεν σταματούν στη Metro. Την ίδια ώρα, το Travel Weekly τοποθετεί τη Σάμο στην τιμητική 3η θέση της λίστας με τους καλύτερους προορισμούς παγκοσμίως που αποκτούν νέα απευθείας σύνδεση με τα βρετανικά αεροδρόμια.

Στη σύγκριση αυτή, το νησί κατάφερε να προσπεράσει τουριστικούς «γίγαντες» όπως η Σεούλ, η Νίκαια και η Πούντα Κάνα (Δομινικανή Δημοκρατία), αποδεικνύοντας ότι το τουριστικό προϊόν της περιοχής παίζει πλέον σε άλλη κατηγορία.

Ο Δήμος Δυτικής Σάμου, βλέποντας το ρεύμα από το εξωτερικό, «τρέχει» ήδη τη δική του στρατηγική για να αναδείξει κάθε γωνιά του νησιού. Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Βαγγέλης Μαρνέζος, δίνει το στίγμα της επόμενης μέρας: «Ο ήλιος και η θάλασσα είναι μόνο μια πτυχή της εμπειρίας που αναζητούν οι Βρετανοί ταξιδιώτες στο νησί μας. Παράλληλα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τη γαστρονομία, τις υπαίθριες δραστηριότητές, τις περιηγήσεις και το πλούσιο ιστορικό απόθεμα του τόπου. Στην κατεύθυνση αυτή διερευνούμε συνέργειες με φορείς όπως το Γραφείο ΕΟΤ Μ. Βρετανίας για την προώθηση του εναλλακτικού τουρισμού».

