Ελλάδα-Ισπανία 1-0: Οι Βρετανοί επιλέγουν τη χώρα μας για τις διακοπές τους

Ο πιο δημοφιλής προορισμός της χρονιάς για τους Βρετανούς αποκαλύφθηκε και δεν είναι η Ισπανία.

Ένας δημοφιλής μεσογειακός προορισμός, αγαπημένος των Βρετανών, αναδείχθηκε ως «Βραχυπρόθεσμος Προορισμός της Χρονιάς» στα Food and Travel Reader Awards 2025.

Η ετήσια εκδήλωση που διοργανώθηκε από το περιοδικό Food and Travel στο Λονδίνο στις 20 Οκτωβρίου, τιμά την αριστεία σε κάθε πτυχή της παγκόσμιας ταξιδιωτικής και τουριστικής βιομηχανίας, με κατηγορίες που καλύπτουν από ξενοδοχεία και εστιατόρια μέχρι δημοφιλείς προορισμούς διακοπών.

Τα αποτελέσματα καθορίζονται από τους 31.000 πιστούς αναγνώστες του βρετανικού περιοδικού, πολλοί εκ των οποίων είναι επαγγελματίες ηλικίας 26-54 ετών με πάθος για τα ταξίδια, το φαγητό και το κρασί.

Η Ελλάδα στην κορυφή των επιλογών

Σε μια απρόσμενη εξέλιξη για την Ισπανία –αναμφισβήτητα έναν από τους κορυφαίους προορισμούς για γρήγορες αποδράσεις των Βρετανών τουριστών– η Ελλάδα κατέκτησε τον τίτλο του καλύτερου βραχυπρόθεσμου προορισμού για το 2025.

Η χώρα μας όχι μόνο είναι εύκολα προσβάσιμη για τους επισκέπτες από το Ηνωμένο Βασίλειο, με απευθείας πτήσεις από το Λονδίνο προς την Αθήνα (λίγο παραπάνω από 3 ώρες), αλλά το βραβείο αυτό υπογραμμίζει και τη θέση της Ελλάδας ανάμεσα στους ταξιδιώτες που εκτιμούν τις αποδράσεις με πολιτισμό, ευκολία και ξεχωριστή γαστρονομία.

Όπως ανέφερε το Travel and Tour World, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) δήλωσε ότι η διάκριση αυτή έχει ενισχύσει την «ορατότητα της Ελλάδας στη βρετανική αγορά, υποστηρίζοντας τον ευρύτερο στόχο της προώθησης του ποιοτικού τουρισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους».

Σε άνοδο η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια

Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα έχει γνωρίσει σημαντική αύξηση στις σύντομες αποδράσεις, με κύριους προορισμούς για γρήγορες εξορμήσεις τη Αθήνα, τη Ρόδο και την Κρήτη.

Σύμφωνα με το Euro News, οι αφίξεις επισκεπτών αυξήθηκαν κατά 4,1% τους πρώτους μήνες του 2025 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, με τους τουρίστες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρουσιάζουν ιδιαίτερα ισχυρή άνοδο.

Σε μια εποχή όπου οι ταξιδιώτες αναζητούν όλο και περισσότερο προορισμούς που προσφέρουν πολιτιστικά πλούσιες εμπειρίες, η Ελλάδα προσφέρει έναν μοναδικό συνδυασμό αρχαίων μνημείων, δεκάδων ποικίλων νησιών, γραφικών χωριών, παρθένων παραλιών και παγκοσμίου φήμης κουζίνας.

Ακρόπολη, Κνωσός, γύρος και μουσακάς

Οι επισκέπτες μπορούν να βυθιστούν στην ιστορία εξερευνώντας γνωστούς αρχαιολογικούς χώρους όπως η Ακρόπολη στην Αθήνα και το Ανάκτορο της Κνωσού στην Κρήτη, ή να απολαύσουν παραδοσιακά εδέσματα όπως γύρο, ντολμαδάκια, μουσακά και μπακλαβά.

Από τα εμβληματικά νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, μέχρι προορισμούς της ηπειρωτικής χώρας όπως οι Δελφοί και τα Μετέωρα, αλλά και λιγότερο γνωστά παραμυθένια χωριά όπως η Καρδαμύλη, ο Μόλυβος και η Κύθνος, η Ελλάδα προσφέρει μια τεράστια ποικιλία τοπίων και εμπειριών.

Ενώ η ζεστή ελληνική φιλοξενία επαινείται συχνά από τους τουρίστες, η γοητεία της χώρας μας με τον προσιτό της πολυτελή χαρακτήρα, τις ιστορικές πόλεις, τα καταγάλανα νερά και το ξηρό, ήπιο κλίμα την καθιστούν προορισμό για όλο το χρόνο για επισκέπτες κάθε ηλικίας.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ