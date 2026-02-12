Λεωφόρος Σχιστού: Νομοταγής πολίτης «κουμπώνει» όπισθεν και οδηγεί ανάποδα στη ΛΕΑ (vid)

Ένα βίντεο που συμπυκνώνει τη νεοελληνική οδηγική πραγματικότητα.

Δεν θα βαρεθούμε ποτέ. Όσες φορές κι αν αλλάξει ο Κ.Ο.Κ, όσο και να αυστηροποιηθούν οι ποινές, όσο κι αν η κοινωνία τραβάει(;) μπροστά, πάντα θα βγαίνει στην επιφάνεια μια είδηση, ένα βίντεο, μια φωτογραφία που θα μας γειώνει στην νεοελληνική πραγματικότητα.

Πλέον πρόσφατο παράδειγμα, το βίντεο που δημοσιεύτηκε στο «Live You» του ΣΚΑΙ, στο οποίο φαίνεται ένας οδηγός να οδηγεί ανάποδα. Και όταν λέμε ανάποδα, δεν εννούμε το κλασικό που έχουμε δει πάμπολλες φορές στο παρελθόν, δηλαδή κάποιον να κινείται αντίθετα σε μια κατεύθυνση. Εννοούμε φουλ ανάποδα, δύο στα δύο ανάποδα, τα πάντα όλα ανάποδα: όπως είναι δηλαδή κάποιος που κινείται ΚΑΙ στην αντίθετη κατεύθυνση κυκλοφορίας ΚΑΙ έχοντας «κουμπωμένη» όπισθεν στο ΙΧ του!

Όπως μας ενημέρωσε η ρεπόρτερ του καναλιού, στο συγκεκριμένο σημείο όπου συχνά πυκνά παρατηρείται μποτιλιάρισμα, «οι οδηγοί βγαίνουν σε κάποιο άνοιγμα που υπάρχει στην περιοχή και πηγαίνουν μέχρι το επόμενο φανάρι από την ΛΕΑ για να γλιτώσουν την κίνηση».

Ακόμη και ο Άρης Πορτοσάλτε, που δεν φημίζεται για τις βωμολοχίες του, ανέφερε σχετικά: «Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός, αλλά προσφέρει κοινωνικό έργο. Η μ@@@@ πάει σύννεφο...»