Η νέα εποχή της Allwyn μέσα από τα μάτια των συνεργατών του δικτύου καταστημάτων της εταιρίας
Αναβαθμισμένες εμπειρίες ψυχαγωγίας, περισσότερη διασκέδαση και ακόμη πιο πολλές επιλογές και εκπλήξεις φέρνει για τους πελάτες η νέα εποχή της Allwyn. Το δίκτυο καταστημάτων της εταιρείας έχει μπει σε φάση συνολικής αναβάθμισης, με αιχμή την ψηφιοποίηση και την καινοτομία, ενώ αποκτά και πιο σύγχρονο look and feel.
Η νέα εποχή της Allwyn έχει ήδη ξεκινήσει δυναμικά, με το Instant Win να αποτελεί την πρώτη από τις πολλές συναρπαστικές εμπειρίες που έρχονται, με περισσότερη διασκέδαση και περισσότερα κέρδη για τους πελάτες, στη στιγμή.
Τι σημαίνει όμως Allwyn για τους ίδιους τους συνεργάτες του δικτύου και τι διαφορετικό φέρνει στα καταστήματα τους; Πώς υποδέχονται αυτή τη νέα φάση ανάπτυξης οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων Allwyn και PLAY;
Οι απαντήσεις στο παρακάτω βίντεο:
18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Το “Bouncing for Good” ενώνει δυνάμεις με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό για να εμπνεύσει τη νέα γενιά
- Η TCL φέρνει τα χειμερινά αθλήματα πιο κοντά στους φιλάθλους ενόψει των Αγώνων Milano Cortina 2026
- Ετοίμασε βαλίτσες για Γαλλικές Άλπεις: Το Tomorrowland Winter περιμένει εσένα & τον κολλητό σου