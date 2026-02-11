HELLDIVERS 2: Το Machinery of Oppression Expansion είναι πλέον διαθέσιμο

Η απειλή των Cyborg επιστρέφει καθώς οι Helldivers κατατάσσονται στο Cyberstan.

Ο πόλεμος για τη Managed Democracy κλιμακώνεται σήμερα στο HELLDIVERS 2 με την κυκλοφορία του Machinery of Oppression, μιας σημαντικής νέας ενημέρωσης που στέλνει τους Helldivers κατευθείαν στην καρδιά του Cyberstan.

Σε μια κρίσιμη και χωρίς προηγούμενο εξέλιξη, οι Cyborg επέστρεψαν, συμμαχώντας με τους Automatons μετά την κλοπή των σχεδίων του Star of Peace. Ο στόχος τους: μαζική παραγωγή και μεγάλης κλίμακας επιχείρηση κατά της Super Earth. Οι Helldivers έχουν πλέον διαταγή να επιτεθούν απευθείας στα βιομηχανικά οχυρά του εχθρού.

Νέα τοποθεσία: Cyberstan’s Factory Cities

Οι Helldivers θα προσγειωθούν στον πλανήτη των Automaton και θα επιτεθούν σε τεράστια εργοστάσια, σε ισχυρά οχυρωμένες βιομηχανικές ζώνες που τροφοδοτούν τη πολεμική μηχανή του εχθρού. Οι παίκτες πρέπει να συνεργαστούν σε γαλαξιακό επίπεδο, επιλέγοντας ποιες πόλεις θα καταστρέψουν, καταστρέφοντας κάθε δομή και εξαλείφοντας κάθε αντίσταση των Automaton κατά τη διαδικασία.

Ωστόσο, οι δρόμοι του Cyberstan είναι ασυγχώρητοι και μια γνωστή απειλή παραμονεύει.

Παλιοί εχθροί, νέες απειλές

Οι Cyborg εισάγουν τρεις νέους τύπους εχθρών:

Agitators – βαριά θωρακισμένοι στρατηγοί υπεύθυνοι για τον έλεγχο ομάδων Automaton και τον συντονισμό τους στο πεδίο της μάχης

– βαριά θωρακισμένοι στρατηγοί υπεύθυνοι για τον έλεγχο ομάδων Automaton και τον συντονισμό τους στο πεδίο της μάχης Cyborg Radicals – ακραία επιθετικές μονάδες πρώτης γραμμής, ενισχυμένες με ειδικές ρομποτικές και βιολογικές τροποποιήσεις

– ακραία επιθετικές μονάδες πρώτης γραμμής, ενισχυμένες με ειδικές ρομποτικές και βιολογικές τροποποιήσεις The Vox Engine – μια τεράστια πολεμική μηχανή που πιλοτάρεται από έναν υψηλόβαθμο αξιωματικό Cyborg, ο οποίος μεταδίδει προπαγάνδα ενώ χειρίζεται λέιζερ κανόνια laser, ρουκέτες και πολυβόλα όπλα.

Νέες αποστολές & στόχοι

Η ενημέρωση εισάγει νέους τύπους αποστολών που εστιάζουν στα εξής:

Παύση της παραγωγής των Cyborg

Σαμποτάζ της αμυντικής υποδομής των Automaton

Καταστροφή των εργοστασίων

Και πολλά ακόμη

Ενισχύσεις & εξοπλισμός

Για να υποστηριχθεί η αποστολή:

Το νέο Siegebreakers Warbond προσφέρει νέο αμυντικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανόμενης της G/SH-39 Shield

προσφέρει νέο αμυντικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανόμενης της G/SH-39 Shield Το War Horses armor set είναι διαθέσιμο στο Superstore

Παγκόσμια όρια ενισχύσεων

Για πρώτη φορά, η πολεμική προσπάθεια περιορίζεται από έναν Μετρητή Γαλαξιακών Ενισχύσεων (Galactic Reinforcement Counter). Κάθε Helldiver που σκοτώνεται μειώνει μόνιμα τον συνολικό αριθμό των ενισχύσεων που είναι διαθέσιμες για τη Μάχη του Cyberstan. Αν ο μετρητής φτάσει στο μηδέν, η μάχη χάνεται. Η επιβίωση, ο συντονισμός και το αμυντικό παιχνίδι θα είναι κρίσιμα.

HELLDIVERS 2 – Machinery of Oppression είναι τώρα διαθέσιμο σε PlayStation 5, Xbox Series X|S και PC.

Δείτε το επίσημο trailer στο YouTube: