Ολυμπιακοί Αγώνες: Ποια είναι η πανέμορφη influencer του πατινάζ Γιούτα Λίρνταμ και το 1ο της χρυσό

Το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε η 27χρονη το απόγευμα της Δευτέρας είναι μόνο ένα μέρος της ιστορίας της.

Η Ολλανδή Γιούτα Λίρνταμ έγραψε ιστορία το απόγευμα της Δευτέρας, αφού κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με Ολυμπιακό ρεκόρ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες με χρόνο 1:12.31, οδηγώντας την Ολλανδία σε διπλή νίκη και χαρίζοντας στην χώρα της τα πρώτα μετάλλια των Αγώνων.

Η 27χρονη τερμάτισε 0,28 δευτερόλεπτα μπροστά από τη συμπατριώτισσά της Φέμκε Κοκ, η οποία τελείωσε την κούρσα με χρόνο 1:12.59 ενώ η Ιαπωνίδα Μίχο Τακάγκι, υπερασπίστρια του ολυμπιακού τίτλου, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με χρόνο 1:13.95.

Μέσα σε ένα κατάμεστο στάδιο στα δυτικά προάστια του Μιλάνου, το κλίμα που επικρατούσε ήταν απερίγραπτο. Ανάμεσα στο κοινό, ήταν και ο αρραβωνιαστικός της Λίρνταμ, ο μποξέρ και influencer Τζέικ Πολ, ο οποίος ξέσπασε σε κλάματα μετά τη νίκη της, ενώ τα δικά της δάκρυα άφηναν ίχνη από eyeliner στο πρόσωπό της.

