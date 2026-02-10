Καιρός: «Κλείδωσε» η κακοκαιρία της Τσικνοπέμπτης - Δύσκολο το ψήσιμο σε εξωτερικούς χώρους

Ένα μικρό άνοιγμα αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός την Τσικνοπέμπτη.

Η Τσικνοπέμπτη φέρνει έντονη αστάθεια στον καιρό σε όλη τη χώρα, καθώς σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας θα επηρεάσουν τις καιρικές συνθήκες, δυσχεραίνοντας τα παραδοσιακά ψήσιματα και τις εξωτερικές εκδηλώσεις.

Στην Αττική, οι πρωινές ώρες θα χαρακτηρίζονται από νεφώσεις και τοπικές βροχές. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, αναμένεται προσωρινή βελτίωση του καιρού κατά το μεσημέρι, που θα επιτρέψει το ψήσιμο σε εξωτερικούς χώρους. Η αστάθεια θα επιστρέψει από το απόγευμα με νέα κύματα βροχών και καταιγίδων, επιδεινώνοντας τις συνθήκες.

