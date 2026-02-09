Γιάννης Παναγόπουλος: Πολιτικά πρόσωπα και συγγενείς του στο μικροσκόπιο για ξέπλυμα
Νέα πρόσωπα μπαίνουν στο μικροσκόπιο της έρευνας της Αρχής για το Ξέπλυμα γύρω από την υπόθεση με τον Γιάννη Παναγόπουλο.
Στενά συγγενικά πρόσωπα των ήδη εμπλεκόμενων στην υπόθεση των εκπαιδευτικών κονδυλίων πρόκειται να διερευνήσει για τυχόν διαρροή χρημάτων η Αρχή για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος ταυτόχρονα με την ποινική έρευνα που διεξάγεται από την οικονομική εισαγγελία.
Παράλληλα θα εξεταστεί και η ευκολία με την οποία δίνονταν αυτά τα τεράστια ποσά, αλλά και ποιοι ενέκριναν αυτά τα προγράμματα που μπορεί να είναι ακόμη και πολιτικά πρόσωπα.
@Photo credits: eurokinissi
