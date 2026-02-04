Πιλότος αποκαλύπτει το πιο παράξενο πράγμα που έχει δει ποτέ εν ώρα πτήσης (vid)

Πιλότος μεγάλης αεροπορικής εταιρείας αποκάλυψε το πιο ασυνήθιστο πράγμα που έχει πετύχει εν ώρα πτήσης.

Ο κάθε επιβάτης εύχεται το ταξίδι του με το αεροπλάνο να εξελιχθεί ομαλά. Ωστόσο, τα πάντα μπορούν να συμβούν στην πτήση με έναν πιλότος της American Airlines να το επιβεβαιώνει, καθώς εξηγεί ποια είναι τα πιο απρόβλεπτα και παράξενα πράγματα που έχει δει την ώρα που βρίσκεται στον αέρα.

Ο κυβερνήτης, μέσω του λογαριασμού του στο TikTok, @captainsteeev δημιούργησε ένα QnA. Η μία ερώτηση ανέφερε: «Έχεις δει ποτέ κάτι "παράξενο" ή "ανεξήγητο" ενώ πετούσες;»

Η ιδιαίτερη εμπειρία του κυβερνήτη: «Έχω δει UFO, αλλά...»

Απαντώντας στο ερώτημα εξήγησε: «Έχω δει άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα με την κυριολεκτική έννοια του όρου, όχι όμως εξωγήινα σκάφη. Ορισμένοι ασυνήθιστοι σχηματισμοί καιρικών φαινομένων ή αντικείμενα που περνούν με ταχύτητα δίπλα από το αεροσκάφος μπορεί εύκολα να παρερμηνευτούν. Συχνά πρόκειται για απλά αντικείμενα, όπως μπαλόνια ηλίου που έχουν ξεφύγει και κινούνται σε μεγάλο ύψος, δίνοντας την εντύπωση αγνώστου ιπτάμενου αντικειμένου».

Ο πιλότος τόνισε, επίσης, ότι αυτό που τον είχε προβληματίσει περισσότερο είναι η παρουσία drones κοντά στο αεροπλάνο, κάτι που χαρακτήρισε και ιδιαίτερα ανησυχητικό λόγω του κινδύνου σύγκρουσης.

Τα παράξενα «φώτα» και η εξήγηση με τους δορυφόρους

Αναφέρθηκε, ακόμα, σε αλλόκοτα φώτα που παρατηρούνται συχνά στον ουρανό, ειδικά πάνω από περιοχές του Καναδά. Όπως εξήγησε, πρόκειται συνήθως για ανακλάσεις του ήλιου πάνω σε δορυφόρους.

Ανάλογα με τη γωνία φωτισμού, οι δορυφόροι μπορεί να φαίνονται ότι ανάβουν και σβήνουν ή ότι μετακινούνται απότομα, ενώ στην πραγματικότητα παραμένουν σταθεροί, φαινόμενο που για όσους δεν το γνωρίζουν δείχνει μυστηριώδες.

«Στις περισσότερες περιπτώσεις όσα φαίνονται ανεξήγητα στον ουρανό έχουν τελικά μια απλή και επιστημονική εξήγηση», καταλήγει ο κυβερνήτης.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ