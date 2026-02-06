Νέοι κανόνες της ΕΕ για ταξίδια με κατοικίδια: Τι αλλάζει για σκύλους, γάτες και πτηνά

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεσπίζει νέο κανονισμό για τις μετακινήσεις κατοικιδίων από 22 Απριλίου 2026, με στόχο αυστηρότερο υγειονομικό έλεγχο και απλούστερες διαδικασίες για τους ιδιοκτήτες εντός ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει ένα σημαντικό βήμα στη ρύθμιση των ταξιδιών με κατοικίδια από τις 22 Απριλίου 2026. Τότε τίθεται σε εφαρμογή νέος κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 20 Ιανουαρίου, ο οποίος επικαιροποιεί τους κανόνες για τις μη εμπορικές μετακινήσεις κατοικιδίων εντός της ΕΕ.

Η νέα ρύθμιση συμπληρώνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 και έχει διπλό στόχο: την ενίσχυση της πρόληψης και του ελέγχου ασθενειών που μεταδίδονται μεταξύ ζώων και ανθρώπων, αλλά και την απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου για τους ιδιοκτήτες, με λιγότερη γραφειοκρατία και περιττό κόστος, χωρίς μείωση του επιπέδου υγειονομικής προστασίας.

Ποια ζώα καλύπτονται από τον νέο νόμο

Ο κανονισμός αφορά κυρίως σκύλους, γάτες, κουνάβια και πτηνά συντροφιάς, δηλαδή τα ζώα που μετακινούνται χωρίς εμπορικό σκοπό, για παράδειγμα σε διακοπές, μετακομίσεις ή οικογενειακά ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για σκύλους, γάτες και κουνάβια διατηρούνται οι ήδη γνωστές υποχρεώσεις. Τα ζώα πρέπει να φέρουν μικροτσίπ ταυτοποίησης, ενώ παραμένει αποδεκτό και το τατουάζ, εφόσον είναι ευανάγνωστο και έχει γίνει πριν από τις 3 Ιουλίου 2011. Παραμένουν επίσης οι απαιτήσεις εμβολιασμού κατά της λύσσας, που αποτελεί βασική νόσο-στόχο των ευρωπαϊκών υγειονομικών μέτρων.

Σε ορισμένες χώρες εξακολουθεί να είναι υποχρεωτική για τους σκύλους η αγωγή κατά του παρασίτου Echinococcus multilocularis. Τα ζώα πρέπει να ταξιδεύουν με τα κατάλληλα υγειονομικά έγγραφα, όπως το ευρωπαϊκό διαβατήριο ζώου συντροφιάς ή έγκυρο κτηνιατρικό πιστοποιητικό.

Εξαιρέσεις σε έκτακτες συνθήκες

Η νέα ρύθμιση προβλέπει ειδικές εξαιρέσεις για εξαιρετικές περιστάσεις, όπως καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή φυσικές καταστροφές, όπου δεν είναι εφικτή η πλήρης τήρηση όλων των συνήθων προϋποθέσεων μετακίνησης.

Νέοι συγκεκριμένοι κανόνες για τα πτηνά συντροφιάς

Μία από τις πιο σαφείς αλλαγές αφορά τα πτηνά συντροφιάς. Ορίζεται ανώτατο όριο πέντε πτηνών ανά μετακίνηση, τα οποία πρέπει να είναι κατάλληλα ταυτοποιημένα με μόνιμα και αναγνώσιμα μέσα.

Ενισχύονται επίσης τα μέτρα πρόληψης για τη γρίπη των πτηνών. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν περιόδους απομόνωσης, πρόσθετους υγειονομικούς ελέγχους και, όπου απαιτείται, εμβολιασμό.

