Βροχές στον Μόρνο: Ρεκόρ δεκαετίας τις πρώτες 39 ημέρες του 2026

«Ανάσα» παίρνει ο Μόρνος που τις πρώτες 39 ημέρες του 2026 βλέπει εξαιρετικά ποσοστά βροχής στους ταμιευτήρες του, μετά από μία παρατεταμένη περίοδο που άδειασε τα αποθέματα, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την Αττική.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Μόρνου, μία πρωτοβουλία της μονάδας METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για τη συνεχή παρακολούθηση των βροχοπτώσεων και των χιονοπτώσεων στην ομώνυμη περιοχή, οι βροχές στους δύο σταθμούς (Φράγμα και Κονιάκος) έφτασαν στα υψηλότερα της τελευταίας δεκαετίας.

Συγκεκριμένα, από την αρχή του έτους τα ύψη βροχής στο Φράγμα Μόρνου, ανήλθαν στα 350 χιλιοστά και στον σταθμό Κονιάκος Φωκίδας στα 476 χιλιοστά, όταν το αντίστοιχο διάστημα του 2025, και στους δύο σταθμούς τα ύψη βροχής δεν ξεπέρασαν τα 100 χιλιοστά.

