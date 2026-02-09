Super Bowl: «Χτύπησε» και πάλι η «κατάρα» του Τραμπ

Η «κατάρα» του Τραμπ χτύπησε ξανά, καθώς οι New England Patriots έχασαν το Super Bowl λίγες μέρες μετά τη συνάντησή του με τον ιδιοκτήτη της ομάδας.

Πριν από λίγες ημέρες, ο ιδιοκτήτης των New England Patriots, Ρόμπερτ Κραφτ, συναντήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ στο πλαίσιο της πρεμιέρας του ντοκιμαντέρ Melania στις 29 Ιανουαρίου 2026. Κι ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος φέτος δεν υποστήριξε δημόσια κάποια συγκεκριμένη ομάδα, η «κατάρα» του λειτούργησε για ακόμα μια φορά.

Η «κατάρα του Τραμπ» θέλει τον Αμερικανό πρόεδρο να φέρνει γρουσουζιά στην ομάδα που εκφράζει την υποστήριξή του πριν από κάποιο μεγάλο αθλητικό γεγονός. Ο χρόνος που πέρασε ο Τραμπ με τον ιδιοκτήτη των Patriors, φαίνεται πώς ήταν καταστροφικός για την διεκδίκηση του Super Bowl, το οποίο κατέληξε στους Seattle Seahawks.

Η «κατάρα» που ακολουθεί τον Τραμπ

Η επαφή με τον Τραμπ λίγες μέρες πριν από το Super Bowl φαινόταν να είναι ρίσκο για τον Κραφτ, δεδομένης της κακής πορείας του Αμερικανού ηγέτη στο να προβλέπει νικητές. Ο ιδιοκτήτης των Patriots μάλιστα, είχε δωρίσει ένα τεράστιο ποσό, της τάξεως του 1 εκατομμυρίου δολαρίων στην εκστρατεία επανεκλογής του Τραμπ και υπενθύμισε στους φίλους του NFL τη στενή του σχέση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ όλα αυτά τα χρόνια. Ωστόσο, ακόμη και ο ίδιος ο Κραφτ ίσως να μετανιώνει για την πρόσφατη συνάντησή του με τον Τραμπ, ειδικά μετά την καταστροφική ήττα των Patriots στον φετινό συναρπαστικό τελικό του NFL.

Τον Νοέμβριο, παρόμοια μοίρα είχαν οι Commanders, οι οποίοι ηττήθηκαν από τους Detroit Lions, λίγες μέρες αφότου είχαν λάβει δημόσια υποστήριξη από τον Τραμπ. Οι Yankees επίσης, επλήγησαν σφοδρά από την «κατάρα» του Τραμπ όταν ηττήθηκαν εντυπωσιακά από τους Toronto Blue Jays στη σειρά ALDS, επίσης λίγες μέρες αφότου τους επισκέφθηκε ο Τραμπ και τους ενθάρρυνε.

Παρόμοιο μοτίβο εμφανίστηκε και στο Ryder Cup, όταν ο Τραμπ επισκέφθηκε το Bethpage Black ελπίζοντας να φέρει τύχη στην ομάδα των ΗΠΑ, αλλά και πάλι η «κατάρα» φάνηκε να χτυπά, όταν η Ευρώπη κυριάρχησε έναντι των Αμερικανών αντιπάλων.

Μία από τις πιο γνωστές περιπτώσεις της κατάρας συνέβη πέρυσι τον Φεβρουάριο, όταν ο Τραμπ προέβλεψε τη νίκη των Kansas City Chiefs στο Super Bowl LIX. Πιστεύοντας ότι ο Patrick Mahomes θα έφερνε τη νίκη, ο πρόεδρος δήλωσε στο Fox News: «Νομίζω ότι πρέπει να πω πως όταν ένας quarterback κερδίζει όσο έχει κερδίσει αυτός, πρέπει να πάω με τους Kansas City». Ωστόσο, οι Philadelphia Eagles ήταν αυτοί που κατέκτησαν τη νίκη.

Ο Τραμπ κατάφερε επίσης, να «καταραστεί» τον τελικό NHL 4 Nations Face Off μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά. Λίγες μέρες νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απειλήσει να προσαρτήσει τον Καναδά ως την 51η πολιτεία.

