Βέλγιο: 28χρονη κατάπιε κουτάλι 17 εκατοστών όταν πήδηξε πάνω της ο σκύλος της

28χρονη στο Βέλγιο κατέληξε στο νοσοκομείο όταν κατάπιε κατά λάθος κουτάλι 17 εκατοστών, τη στιγμή που ο σκύλος της πήδηξε πάνω της ενώ έτρωγε γιαούρτι στον καναπέ.

Ένα απίστευτο ατύχημα είχε μια 28χρονη στο Βέλγιο, όταν μια αυθόρμητη αντίδραση του ενθουσιασμένου σκύλου της την οδήγησε να καταπιεί ολόκληρο κουτάλι. Το περιστατικό έγινε ενώ καθόταν στον καναπέ και έτρωγε γιαούρτι, κρατώντας το κουτάλι στο στόμα της.

Η Ρέιμι Άμελινξ δεν άφησε το κουτάλι στην άκρη όταν ο σκύλος της την πλησίασε με ενθουσιασμό. Την ώρα που απαντούσε σε μήνυμα, το ζώο πήδηξε πάνω της και μέσα σε δευτερόλεπτα το κουτάλι βρέθηκε στον λαιμό της και στη συνέχεια στο στομάχι της.

«Έπρεπε να διαλέξω αν θα το καταπιώ ή θα πνιγώ»

Όπως περιέγραψε η ίδια, ο σκύλος της, ένα ουγγρικό Βίσλα με το όνομα Μάρλεϊ, έπεσε πάνω της με φόρα, προκαλώντας πανικό: «Τρόμαξα πάρα πολύ, έγειρα το κεφάλι προς τα πίσω και πριν το καταλάβω, το κουτάλι είχε κολλήσει στον λαιμό μου. Προσπάθησα να το τραβήξω με τα χέρια μου, αλλά όλα έγιναν τόσο γρήγορα που έπρεπε να αποφασίσω αν θα το κατάπινα ή αν θα πνιγόμουν», είπε. Παραδόξως, όπως ανέφερε, το κουτάλι «γλίστρησε πολύ ομαλά» προς το στομάχι.

Όταν ο σύντροφός της επέστρεψε στο σπίτι, εκείνη δεν του αποκάλυψε τι είχε συμβεί, κυρίως από αμηχανία. Αρχικά δεν ένιωθε έντονη ενόχληση: «Το περίεργο είναι ότι δεν ένιωθα άσχημα. Καμία δυσφορία. Όμως μετά το δείπνο κατάλαβα ότι δεν μπορούσα να το αγνοήσω», εξήγησε. Απευθύνθηκε τελικά σε γιατρούς, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι το κουτάλι ήταν πολύ μεγάλο για να αποβληθεί φυσιολογικά και έπρεπε να προγραμματιστεί γαστροσκόπηση.

«Ένιωθα το κουτάλι να κινείται μέσα μου»

Το βράδυ μέχρι την επέμβαση ήταν δύσκολο, όπως είπε. «Ένιωθα το κουτάλι να κινείται, μερικές φορές ακόμα και κοντά στα πλευρά μου. Είχα φούσκωμα, ναυτία και κάθε φορά που έτρωγα ένιωθα περίεργα. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ άνετα».

Δύο ημέρες αργότερα, οι γιατροί αφαίρεσαν το κουτάλι με ενδοσκοπική διαδικασία και αναισθησία. Χρειάστηκε να το περιστρέψουν μέσα στο στομάχι, κάτι που προκάλεσε μικρή γαστρική αιμορραγία, αλλά η επέμβαση στέφθηκε με επιτυχία.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ