Ανθρακωρύχοι ανακάλυψαν ασυνήθιστο διαμάντι 37,4 καρατίων: Μισό ροζ, μισό άχρωμο

Ακατέργαστο διαμάντι 37,41 καρατίων με καθαρό διαχωρισμό σε ροζ και άχρωμο μισό εντοπίστηκε στο κοίτασμα Karawe, προκαλώντας παγκόσμιο επιστημονικό ενδιαφέρον για τη γεωλογική του «υπογραφή».

Το κοίτασμα του ορυχείου Karawe επανέρχεται στο προσκήνιο μετά την ανακάλυψη ενός ακατέργαστου διαμαντιού 37,41 καρατίων με εσωτερική διαίρεση σε δύο ξεκάθαρα τμήματα: το ένα ροζ και το άλλο πλήρως άχρωμο.

Το εύρημα προστίθεται στη μακρά λίστα μεγάλων κρυστάλλων που έχουν εντοπιστεί στο συγκεκριμένο αφρικανικό κοίτασμα, όπως το διαμάντι Motswedi των 2.488 καρατίων που ανακαλύφθηκε το 2024. Το ιδιαίτερο γεωλογικό περιβάλλον της περιοχής, με αρχαίο κρατονικό φλοιό και βαθιές διεισδύσεις κιμπερλίτη, καθιστά το Karawe αξιόπιστη πηγή διαμαντιών Τύπου IIa, με πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις αζώτου και άλλων προσμίξεων.

Καθαρός διαχωρισμός δύο ζωνών στον ίδιο κρύσταλλο

Ο κρύσταλλος των 37,41 καρατίων ξεχώρισε επειδή εμφανίζει επίπεδο και καθαρό όριο ανάμεσα στα δύο τμήματα, χωρίς αναμείξεις. Η ιδιαιτερότητα αυτή τράβηξε το ενδιαφέρον γεωεπιστημόνων και γεμολογικών εργαστηρίων παγκοσμίως.

Η αντίθεση των δύο χρωματικών ζωνών σε ακατέργαστη πέτρα επιτρέπει στους ερευνητές να καταγράψουν φυσικά στοιχεία για τις συνθήκες που επικρατούν στο εσωτερικό του γήινου μανδύα. Το δείγμα εξακολουθεί να αναλύεται σε εγκατάσταση στην Γκαμπορόνε, όπου πραγματοποιούνται μη επεμβατικές δοκιμές με έμφαση στη χαρτογράφηση κέντρων ατελειών και εσωτερικών τάσεων.

Μέχρι στιγμής, οι δημοσιευμένες εικόνες δείχνουν δικτυωτές δομές που συνάδουν με δύο διαφορετικές φάσεις ανάπτυξης του κρυστάλλου.

Γιατί το μισό είναι ροζ και το άλλο άχρωμο;

Οι πρώτες αξιολογήσεις έγιναν από ερευνητές του Gemological Institute of America (GIA), οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι το διαμάντι ανήκει στον Τύπο IIa, όπως και άλλοι κρύσταλλοι από το Karawe. Σύμφωνα με το Earth.com, το ροζ τμήμα εμφανίζει πλαστική παραμόρφωση που υπέστη στο παρελθόν, μία μόνιμη διαταραχή του ατομικού πλέγματος υπό έντονη γεωλογική πίεση.

Η υψηλή χημική καθαρότητα των διαμαντιών Τύπου IIa επιτρέπει τη λεπτομερή μελέτη εσωτερικών παραμορφώσεων και δομικών χαρακτηριστικών.

Η ροζ απόχρωση προκύπτει από πλαστική παραμόρφωση που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο το φως αλληλεπιδρά με την κρυσταλλική δομή, χωρίς την παρουσία ξένων ατόμων. Σε πολύ έντονες παραμορφώσεις, το ροζ μπορεί να τείνει προς καφέ τόνους, στην περίπτωση του Karawe, η παραμόρφωση ήταν αρκετή για έντονο ροζ, αλλά όχι για καφέ.

Το άχρωμο μισό, αντίθετα, φαίνεται ότι σχηματίστηκε υπό συνθήκες μικρότερης μηχανικής καταπόνησης, χωρίς δικτυωτή παραμόρφωση.

Αν και δεν είναι το πρώτο καταγεγραμμένο διαμάντι με δύο διαφορετικές χρωματικές ποιότητες, το νέο αφρικανικό εύρημα ξεχωρίζει επειδή ξεπερνά κατά πολύ τα δύο καράτια, ενώ άλλα παρόμοια δείγματα ήταν μικρότερα ή εμφάνιζαν ακανόνιστες μεταβάσεις. Το καθαρό όριο, το μεγάλο μέγεθος και η άθικτη κατάσταση προσφέρουν μοναδική ευκαιρία για άμεση σύγκριση διαφορετικών φάσεων ανάπτυξης στον ίδιο κρύσταλλο.

