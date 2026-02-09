Η Αθηνά Μαξίμου, ο Αιμίλιος Χειλάκης και ο Θανάσης Κουρλαμπάς μίλησαν για το πρωτοφανές περιστατικό όταν η αστυνομία εισέβαλε κατά την διάρκεια της θεατρικής τους παράστασης.

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Κυριακής (8/2) στο Θέατρο Αθηνών κατά τη διάρκεια της παράστασης «Cancel», στην οποία πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί Αιμίλιος Χειλάκης, η σύντροφός του Αθηνά Μαξίμου και ο Θανάσης Κουρλαμπάς.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του έργου αστυνομικοί εισέβαλαν ξαφνικά στο θέατρο Αθηνών. Όπως δήλωσαν οι ηθοποιοί, στην εκπομπή «Super Κατερίνα» το σενάριο θέλει να φωνάζουν από το παράθυρο της σκηνής μια φράση που αφορά το βιασμό. Ανυποψίαστοι περαστικοί στο άκουσμα της λέξης «βιασμός», τρόμαξαν και κάλεσαν την αστυνομία.

«Η σκηνοθεσία ευθύνεται γιατί έχει αφήσει τα παράθυρα ανοιχτά, όπως βλέπετε πίσω μας. Κάποιος περαστικός μάλλον άκουσε τις φωνές και κάλεσε την αστυνομία. Μπράβο του που κάλεσε την αστυνομία», είπε αρχικά η Αθηνά Μαξίμου.

«Βγήκα έξω και είδα δύο αστυνομικούς να λένε ότι κατήγγειλαν πως γίνεται σεξουαλική κακοποίηση εδώ πέρα. Τη δουλειά τους έκαναν. Ο κόσμος δεν αντιλήφθηκε ότι ήρθε η αστυνομία την ώρα της παράστασης. Όταν επέστρεψα στη σκηνή μετά το περιστατικό, έχασα τα λόγια μου», εξήγησε ο Αμίλιος Χειλάκης.

«Η αστυνομία ήταν έτοιμη να συλλάβει τον υπεύθυνο του θεάτρου», αποκάλυψε η Αθηνά Μαξίμου.

