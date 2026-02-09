«Μικρές Ταπεινώσεις»: Το φως στη γωνία του παραθύρου

Η Νεφέλη Φασούλη και ο Πάνος Παπαδόπουλος συναντώνται επί σκηνής, στο «Baumstrasse» (από τον Μάρτιο, Δευτέρα, Τρίτη), για τις «Μικρές Ταπεινώσεις» της ζωής.

Η φράση αυτή, του Πάνου Παπαδόπουλου, ξεκλειδώνει το καλλιτεχνικό εγχείρημα που ετοιμάζουν με τη Νεφέλη Φασούλη, ξεκλειδώνει όλα όσα κρατάμε άθελα (;) μέσα μας. Γράφει, λοιπόν, το εξής: Ένα ημερολόγιο του παππού μου Νίκου, στάθηκε σαν αφορμή για να φτιάξουμε με τη Νεφέλη αυτή την παράσταση. Το «ημερολόγιο» είναι αυτό που κάνει την καρδιά του εν λόγω project να χτυπά. Οι ημέρες και ο λόγος τους, η άηχη φωνή και η αθέατη κίνησή τους. Από ξεκινούν όλα για την παράσταση «Μικρές Ταπεινώσεις», που κάνει πρεμιέρα στις 2 Μαρτίου, στο «Baumstrasse».

Και κάπου εδώ το εισαγωγικό κείμενο πρέπει να τελειώσει, να πάμε παρακάτω, να βάλουμε τα επόμενα λόγια σε σειρά, να βρούμε έξυπνα λεκτικά σχήματα, να φτιάξουμε φράσεις δυνατές, λυρικές, βαθιά προσωπικές, σχεδόν ποιητικές. Όχι, η αρχή είναι το ήμισυ του παντός και εδώ έχουμε την εκκίνηση που δίνει η χαραμάδα φωτός στην γωνία του παραθύρου, στο σημείο που δεν φτάνει η κουρτίνα να κρύψει τον έξω κόσμο. Εδώ είναι ο μέσα κόσμος που έρχεται έξω και στήνει τα ανεπαίσθητα, μα κρίσιμα, γεγονότα, καταστάσεις. Και το θέατρο υπάρχει κυρίως γι’ αυτόν τον σκοπό, να φωτίζει τα μικρά, τα κρυφά, τα δικά μας μεγάλα, τα δικά μας που φτιάχνουν τον κόσμο μας.

Η ανομολόγητη πράξη αποκτά νόημα



Και επειδή δεν θέλουμε να κάνουμε ένα ακόμα κείμενο, θα πιάσουμε το νήμα από εκεί που το άφησε ο Πάνος Παπαδόπουλος. Συνεχίζουμε να διαβάζουμε στη δήλωσή του: Η λεπτομερής καταγραφή των περιστατικών της καθημερινότητας του, μέσα από την ευγενική του ματιά, με κάνει να σκέφτομαι πόσο πολύπλοκος και όμορφος μηχανισμός είναι στο βάθος του ο άνθρωπος. Με τη ξεχωριστή γραφή της Λένας Κιτσοπούλου και δύο εξαιρετικούς μουσικούς επί σκηνής, τον Κωστή Χριστοδούλου και τον Κίμωνα Καρούτζο, θα επιχειρήσουμε να εκφράσουμε όλα εκείνα τα «σ' αγαπώ» που δεν τολμήσαμε να εκμυστηρευτούμε στην ώρα τους.

Τα περιστατικά της καθημερινότητας είναι ο προσωπικός κήπος του ανθρώπου και ο χρόνος ο κηπουρός του βίου και της αιώνιας ζωής, αυτής που μεταβιβάζεται σε όσους μένουν πίσω. Όταν σε αυτόν τον λόγο προστίθενται τα κείμενα της Λένας Κιτσοπούλου και η μουσική των Κωστή Χριστοδούλου, Κίμωνα Καρούτζου, τότε η ανομολόγητη πράξη αποκτά το νόημα του σαρκωμένου πνεύματος και τη φιλοδοξία των αθώων ψυχών.

Απαντήσεις στις ολοκληρωτικές απαντήσεις του βίου



Η Νεφέλη Φασούλη και ο Πάνος Παπαδόπουλος συναντώνται επί σκηνής για να απαντήσουν στις ήδη ολοκληρωτικές απαντήσεις του καθημερινού βίου. Έξω χιονίζει, τα τζάμια θολώνουν, οι ανάσες ζεσταίνουν το γυαλί και βλέπεις τη Χρύσα να πιάνει τον σύντροφό της να της λέει ψέματα. Τον Πάνο να προσπαθεί να κάνει μια αγκαλιά τον παππού του που να τη θυμάται. Τη Λυδία να δίνει το πρώτο της φιλί. Ποιο το νόημα όλων αυτών; Να αφήνεσαι στο τυχαίο, το αυθόρμητο, το ελάχιστα προγραμματισμένο και το ελαφρά πληγωμένο. Να σκέφτεσαι τη ζωή και την προειδοποίηση της Γώγου που λέει να σε δω χωρίς βρακί να δω τι θα κάνεις. Και όλα αυτά σε ένα κείμενο πριν τον ανέβασμα. Μπορεί η προσπάθεια να αποτύχει, αλλά θα έχει γίνει και θα επιβεβαιώνει πάντα το αγωνιστικό πνεύμα που λέει καμία μάχη που δόθηκε δεν χάθηκε. Οι «Μικρές Ταπεινώσεις» είναι η θερμή, αληθινή, παράκληση φίλων που νοιάζονται για σένα και θέλουν να σε βοηθήσουν και να τους βοηθήσεις.

INFO

«Μικρές Ταπεινώσεις»

Νεφέλη Φασούλη – Πάνος Παπαδόπουλος

Μάρτιος 2026 - Κάθε Δευτέρα και Τρίτη

Στο «Baumstrasse» [Σερβίων 8, Αθήνα, Βοτανικός. Τηλ. 6907183406, ώρες 18.00-22.00]

Σύλληψη - Σκηνοθεσία | Πάνος Παπαδόπουλος, Νεφέλη Φασούλη

Σκηνικά - Κοστούμια | Αλεξάνδρα - Αναστασία Φτούλη

Σχεδιασμός Φωτισμών | Παναγιώτης Τσεβρένης

Πρόσθετα Κείμενα | Λένα Κιτσοπούλου

Μουσικοί επί σκηνής

Πιάνο | Κωστής Χριστοδούλου , Κοντραμπάσο | Κίμωνας Καρούτζος

Φωτογραφίες | Δημήτρης Μακρής

Artwork | Αντώνης Γλυκός

Ώρα έναρξης: 21:00 | Διάρκεια παράστασης: 75 λεπτά

Πώληση εισιτηρίων ΕΔΩ

Παραγωγή: Δημήτρης Μακρής

Επικοινωνία – προβολή στα media: Zuma Communications



