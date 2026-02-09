Η τραγωδία της πιο σκανδαλώδους αριστοκράτισσας της Ευρώπης: Πέθανε ψάχνοντας στα σκουπίδια
Τα πάρτι της ήταν θρυλικά, όπως και οι εμφανίσεις της. Κατέληξε να ψάχνει στα σκουπίδια.
Έζησε χίλιες ζωές σε μία και έμεινε για πάντα στην ιστορία ως η βασίλισσα της παρακμής, που δεν γνώριζε κανόνες, πριν η μοίρα της σφραγιστεί με θλιβερό τρόπο και από την πολυτέλεια και τη χλιδή, πεθάνει πάμφτωχη και μόνη.
Η Λουίζ Αντέλ Ρόζα Μαρία Αμμάν γεννήθηκε το 1881 σε μια οικογένεια Ιταλών μεγιστάνων της κλωστοϋφαντουργίας.
Ο πατέρας της ήταν ο ισχυρός κόμης Αλμπέρτο Αμμάν, αγαπημένος του βασιλιά Ουμβέρτου Α, και η μητέρα της, Λουτσία Μπρέσι, γοήτευε τα σαλόνια με την ακαταμάχητη χάρη της και θεωρούνταν κοσμική.
