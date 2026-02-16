Μοιάζει με πλάσμα τρόμου, αλλά είναι μανιτάρι: Το παράξενο Clathrus archeri που μυρίζει σάπιο κρέας

Το Clathrus archeri, γνωστό ως Octopus Stinkhorn, είναι ένα από τα πιο αλλόκοτα μανιτάρια στον κόσμο. Με κόκκινα «πλοκάμια» και έντονη οσμή σήψης, προσελκύει έντομα για να επιβιώσει.

Στον κόσμο των μυκήτων, λίγα είδη προκαλούν τόση έκπληξη όσο το λεγόμενο Clathrus archeri, γνωστό και ως Octopus Stinkhorn. Πρόκειται για έναν από τους πιο αλλόκοτους μύκητες που μπορεί να συναντήσει κανείς στη φύση, καθώς αναδύεται από το έδαφος θυμίζοντας πλάσμα που ξεπροβάλλει από ταινία επιστημονικής φαντασίας.

Η ανάπτυξή του ξεκινά διακριτικά, μέσα από έναν ωχρό, ωοειδή σάκο που μοιάζει με αυγό μισοθαμμένο στο χώμα. Όταν ωριμάσει, ο σάκος αυτός σκίζεται απότομα και αποκαλύπτει σαρκώδεις, επιμήκεις απολήξεις που ανοίγουν σαν αστέρι. Οι βραχίονες -συνήθως τέσσερις έως οκτώ- έχουν έντονο κόκκινο χρώμα και απλώνονται προς τα έξω, δημιουργώντας την εντύπωση κινούμενων «πλοκαμιών».

Η όψη του είναι εντυπωσιακή, αλλά και ελαφρώς ανατριχιαστική. Η γυαλιστερή, γλοιώδης επιφάνειά του σε συνδυασμό με το βαθύ κόκκινο χρώμα δίνουν την ψευδαίσθηση ότι πρόκειται για ζωντανό οργανισμό που μόλις ξεπήδησε από το υπέδαφος. Ωστόσο, το στοιχείο που πραγματικά τον ξεχωρίζει δεν είναι η εμφάνιση, αλλά η οσμή του.

Από τον μύκητα αυτό αναδύεται μια έντονη δυσοσμία που θυμίζει σάπιο κρέας ή απορρίμματα. Αν και απωθητική για τον άνθρωπο, η μυρωδιά αυτή εξυπηρετεί έναν σαφή βιολογικό σκοπό: προσελκύει μύγες και άλλα έντομα. Καθώς αυτά έρχονται σε επαφή με τη γλοιώδη επιφάνειά του, διασφαλίζοντας τη συνέχιση του παράξενου αλλά αποτελεσματικού κύκλου ζωής του.

Ακόμα μία απόδειξη ότι πίσω από την αλλόκοτη εικόνα ενός οργανισμού κρύβεται ένας άρτια σχεδιασμένος μηχανισμός επιβίωσης.

