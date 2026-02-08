Πύραυλοι της NASA θα «τρυπήσουν» το Βόρειο Σέλας!

Η NASA ετοιμάζει εκτόξευση δύο πυραύλων μέσα στο βόρειο σέλας, με στόχο μια λεπτομερή «ιατρική σάρωση» της ανώτερης ατμόσφαιρας και των ηλεκτρικών ρευμάτων που δημιουργούν το εντυπωσιακό φαινόμενο.

Παρότι το βόρειο σέλας συχνά μοιάζει με ένα ήσυχο, πολύχρωμο φως που χορεύει στον ουρανό, οι επιστήμονες τονίζουν ότι πρόκειται για ένα γιγαντιαίο ηλεκτρικό σύστημα που συνδέει τη Γη με το διαστημικό περιβάλλον.

Οι αυγές (auroras), όπως ονομάζονται συνολικά, εμφανίζονται όταν φορτισμένα σωματίδια που προέρχονται από τον Ήλιο συγκρούονται με αέρια της γήινης ατμόσφαιρας. Οι συγκρούσεις αυτές παράγουν τις χαρακτηριστικές λάμψεις πράσινου, κόκκινου και μοβ φωτός στον νυχτερινό ουρανό.

Η αποστολή με τους δύο πυραύλους από την Αλάσκα

Μια νέα, φιλόδοξη αποστολή με εκτόξευση από την Αλάσκα στοχεύει να χαρτογραφήσει το «αόρατο ηλεκτρικό δίκτυο» που τροφοδοτεί το βόρειο σέλας. Για τον σκοπό αυτό, η NASA πρόκειται να στείλει δύο ερευνητικούς πυραύλους κατευθείαν μέσα στο φαινόμενο.

Οι πύραυλοι θα συλλέξουν μετρήσεις από διαφορετικά ύψη, επιτρέποντας στους ερευνητές να δουν πώς ρέουν τα φορτισμένα σωματίδια και τα ηλεκτρικά ρεύματα στην ανώτερη ατμόσφαιρα.

AURORA SCIENCE: NASA is launching a rocket mission that will essentially conduct a CT scan of the northern lights in Alaska to help understand how the electrical current works within auroras. https://t.co/u6YgglKFP3 pic.twitter.com/qeCeI0uxea — FOX Weather (@foxweather) February 8, 2026

Οι επιστήμονες παρομοιάζουν τη διαδικασία με ιατρική απεικονιστική εξέταση, καθώς η ταυτόχρονη καταγραφή δεδομένων από πολλαπλά σημεία θα επιτρέψει μια τρισδιάστατη εικόνα της ενεργειακής δομής του φαινομένου.

Όπως το ηλεκτρικό ρεύμα διατρέχει ένα καλώδιο για να ανάψει μια λάμπα, έτσι και το βόρειο σέλας τροφοδοτείται από ροές ηλεκτρονίων που κατεβαίνουν από το διάστημα προς τη γήινη ατμόσφαιρα.

Γιατί είναι σημαντικές αυτές οι μετρήσεις;

Η καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών πίσω από τις αυγές δεν αφορά μόνο ένα εντυπωσιακό φυσικό θέαμα. Τα ίδια διαστημικά ρεύματα μπορούν να επηρεάσουν δορυφόρους, συστήματα επικοινωνιών και δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας.

Με τις νέες μετρήσεις, οι ερευνητές ελπίζουν να βελτιώσουν τα μοντέλα πρόβλεψης του διαστημικού καιρού και να κατανοήσουν βαθύτερα τη σύνδεση Γης–Ήλιου.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ