Ο αστεροειδής που θα μπορούσε να κάνει όλους τους κατοίκους της Γης δισεκατομμυριούχους

Η θεωρητική αξία των υλικών του φτάνει σε αστρονομικά νούμερα, αλλά η πραγματική του αξία έχει επιστημονικό υπόβαθρο.

Για χρόνια ακουγόταν σαν υπερβολή του ίντερνετ. Ένας αστεροειδής τόσο «πλούσιος» που, αν μπορούσε να αξιοποιηθεί, θα έκανε κάθε άνθρωπο στη Γη δισεκατομμυριούχο. Κι όμως, ο 16 Psyche δεν είναι θεωρία συνωμοσίας ούτε χρησιμοποιείται για φθηνό clickbait. Είναι ένα πραγματικό ουράνιο σώμα που εδώ και λίγο καιρό έχει μπει για τα καλά στη δημόσια ατζέντα.

Οι αριθμοί γύρω από αυτόν προκαλούν ίλιγγο. Η θεωρητική αξία των μετάλλων που εκτιμάται ότι περιέχει φτάνει τα 8 κουιντισεκατομμύρια λίρες. Ένας αριθμός με 18 μηδενικά. Αυτός ο αριθμός, δηλαδή: 8,000,000,000,000,000,000! Στα χαρτιά, αρκεί για να μοιράσει πλούτο σε ολόκληρο τον πλανήτη. Στην πραγματικότητα όμως, η ιστορία είναι πολύ πιο σύνθετη.

Δεν είναι απλώς «ένας πλούσιος βράχος»

Ο Psyche δεν μοιάζει με τους περισσότερους αστεροειδείς που γνωρίζουμε. Δεν είναι κυρίως βραχώδης ούτε παγωμένος. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από μέταλλα όπως σίδηρο και νικέλιο, στοιχεία που θυμίζουν περισσότερο πλανητικό πυρήνα παρά διαστημική πέτρα.

Αυτό έχει οδηγήσει στη θεωρία ότι μπορεί να είναι ο γυμνός πυρήνας ενός πρωτοπλανήτη που δεν πρόλαβε ποτέ να σχηματιστεί πλήρως. Ένα κομμάτι από το εσωτερικό ενός πλανήτη, εκτεθειμένο στο διάστημα. Αν ισχύει, τότε ο Psyche δεν είναι απλώς «ακριβός», είναι μοναδικός.

Πλούτος στα χαρτιά, όχι στη Γη

Εδώ είναι το σημείο που συνήθως μπερδεύονται τα πράγματα. Το ότι κάτι αξίζει θεωρητικά ασύλληπτα ποσά δεν σημαίνει ότι μπορεί να μετατραπεί σε χρήμα. Η μεταφορά μετάλλων από έναν αστεροειδή στη Γη δεν είναι απλώς δύσκολη, είναι πρακτικά ανέφικτη με τη σημερινή τεχνολογία.

Ακόμη κι αν γινόταν, η μαζική εισαγωγή τόσο μεγάλων ποσοτήτων πολύτιμων μετάλλων θα «γκρέμιζε» την ίδια τους την αξία. Ο «πλούτος» του Psyche υπάρχει μόνο όσο παραμένει εκεί που είναι. Στο διάστημα.

Γιατί η NASA δεν μιλά για εξόρυξη

Γι’ αυτό και η NASA δεν αντιμετωπίζει τον Psyche ως μελλοντικό κοίτασμα. Η αποστολή Psyche, που εκτοξεύτηκε το 2023, έχει έναν εντελώς διαφορετικό στόχο. Να φτάσει στον αστεροειδή και να τον μελετήσει από κοντά, καταγράφοντας τη σύσταση, τη δομή και το μαγνητικό του πεδίο.

Οι επιστήμονες θέλουν να καταλάβουν πώς σχηματίζονται οι πλανητικοί πυρήνες και τι συμβαίνει στο εσωτερικό τους. Κάτι που, μέχρι σήμερα, μπορούμε μόνο να υποθέτουμε. Ο Psyche προσφέρει ένα παράθυρο σε αυτή την αθέατη πλευρά των πλανητών.

Ο πιο «πλούσιος» αστεροειδής δεν είναι αυτό που νομίζεις

Τελικά, ο Psyche δεν είναι το διαστημικό Ελντοράντο που θα σώσει την ανθρωπότητα οικονομικά. Είναι κάτι πιο σπάνιο. Ένα φυσικό απολίθωμα της γέννησης των πλανητών, που μας επιτρέπει να κοιτάξουμε μέσα σε κόσμους που δεν υπάρχουν πια. Και ίσως αυτό να είναι το πραγματικό του κέρδος. Όχι τα μέταλλα. Η γνώση.

