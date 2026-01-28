Νοσύστατη εταιρεία στην Καλιφόρνια άρχισε να δέχεται προκαταβολές έως και 1 εκατομμυρίου δολαρίων από ταξιδιώτες που επιθυμούν να είναι οι πρώτοι που θα μείνουν σε ξενοδοχείο στη Σελήνη.

Η GRU Space, μια νεοσύστατη επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον 21χρονο Skylar Chan στην Καλιφόρνια, ευελπιστεί να ανοίξει το πρώτο ξενοδοχείο στη Σελήνη στον κόσμο μέχρι το 2032 και ήδη δέχεται προκαταβολές από τους λάτρεις αυτού του εγχειρήματος.

Το τελικό κόστος των δωματίων είναι ακόμη άγνωστο, αλλά ο Chan λέει ότι θα ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια δολάρια. Τα καλά νέα είναι ότι δεν χρειάζεται να τα πληρώσετε όλα εκ των προτέρων. Η εταιρεία δέχεται αυτή τη στιγμή προκαταβολές από 250.000 έως 1.000.000 δολάρια, ανάλογα με τις επιλογές του καθενός.

Ποιο είναι το σχέδιο κατασκευής ξενοδοχείου στη Σελήνη από την GRU Space;

Η GRU Space δεν είναι η πρώτη εταιρεία που καυχιέται για την κατασκευή ξενοδοχείου στη Σελήνη, αλλά αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει είναι ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζει να το κάνει πραγματικότητα.

Αντί να στέλνει δομικά υλικά και μηχανήματα στη Σελήνη, σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει ρομποτικά συστήματα για να κατασκευάσει ανθεκτικά μπλοκ από σεληνιακό έδαφος και να τα συναρμολογήσει σε στιβαρές κατασκευές ικανές να επιβιώσουν στο σκληρό σεληνιακό περιβάλλον. Η κατασκευή του πρώτου ξενοδοχείου στη Σελήνη στον κόσμο αναμένεται να ξεκινήσει το 2029, εν αναμονή της έγκρισης από τις ρυθμιστικές αρχές.

«Ζούμε σε ένα σημείο καμπής όπου μπορούμε πραγματικά να γίνουμε διαπλανητικοί πριν πεθάνουμε. Αν πετύχουμε, δισεκατομμύρια ανθρώπινες ζωές θα γεννηθούν στη Σελήνη και τον Άρη και θα μπορούν να βιώσουν την ομορφιά της σεληνιακής και αρειανής ζωής», δήλωσε ο ιδρυτής της GRU Space.

Ο ιδρυτής της GRU Space έχει όλα τα προσόντα για να το κάνει εφικτό

Αν και η φιλοδοξία της GRU να κατασκευάσει «την πρώτη μόνιμη δομή εκτός Γης» μπορεί να ακούγεται αρκετά φαντασιόπληκτο, ο Skylar Chan δεν είναι ο τυπικός ιδρυτής μιας νεοσύστατης επιχείρησης. Έχει εμμονή με το διάστημα από τότε που ήταν ακόμα μικρό αγόρι και έχει αφιερώσει τη ζωή του στο πάθος του.

Μέχρι τα μέσα της εφηβείας του, ήδη εκπαιδευόταν ως πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας, βοήθησε στην ανάπτυξη ενός πειράματος τρισδιάστατης εκτύπωσης με την υποστήριξη της NASA, το οποίο στάλθηκε στο διάστημα πριν αποφοιτήσει από το Μπέρκλεϊ, και έγινε δεκτός στο Ycombinator πέρυσι, ως ο νεότερος σόλο ιδρυτής του επιταχυντή στο διάστημα.

