Δείτε ζωντανά: Ο πύραυλος Artemis II, ο μεγαλύτερος που έχει εκτοξεύσει ποτέ η NASA, κάνει την τελευταία του δοκιμή απόψε

Σε λίγες ημέρες αναμένεται, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, η εκτόξευση της αποστολής Artemis II της NASA, με τέσσερις αστροναύτες να πραγματοποιούν επανδρωμένο ταξίδι γύρω από τη Σελήνη. Η αποστολή ενδέχεται να σημειώσει νέα ρεκόρ, τόσο ως προς τη μεγαλύτερη απόσταση που έχει διανύσει άνθρωπος στο Διάστημα όσο και ως προς τη μέγιστη ταχύτητα επανδρωμένης πτήσης.

Ο πύραυλος Space Launch System (SLS) βρίσκεται ήδη πλήρως συναρμολογημένος στην εξέδρα εκτόξευσης, με προσαρτημένη την κάψουλα Orion, στην οποία θα ταξιδέψει και θα διαμείνει το πλήρωμα για περίπου 10 ημέρες.

Η κρίσιμη «υγρή δοκιμή» πριν την εκτόξευση

Το επόμενο βασικό βήμα είναι η λεγόμενη «υγρή πρόβα» (wet rehearsal), δηλαδή μια πλήρης προσομοίωση αντίστροφης μέτρησης με τροφοδοσία καυσίμων και ενεργοποίηση των συστημάτων. Η NASA θα φορτώσει πάνω από 3,18 εκατομμύρια λίτρα υγρού οξυγόνου και υγρού υδρογόνου, ώστε να ελεγχθεί ότι δεν υπάρχουν διαρροές και ότι όλα λειτουργούν με ασφάλεια.

Η κύρια βαθμίδα του πυραύλου έχει ήδη ενεργοποιηθεί, ενώ η κάψουλα Orion παραμένει σε λειτουργία εδώ και ημέρες λόγω χαμηλών θερμοκρασιών στη Φλόριντα, που έχουν ήδη μεταθέσει το νωρίτερο πιθανό παράθυρο εκτόξευσης. Παράλληλα, οι μηχανικοί φορτίζουν τις μπαταρίες πτήσης της Orion και της βασικής βαθμίδας, ώστε όλα τα συστήματα να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα.

Προσομοίωση των τελευταίων λεπτών της αντίστροφης μέτρησης

Η δοκιμή θα εστιάσει ιδιαίτερα στα τελευταία λεπτά πριν από την εκτόξευση. Η τελική αντίστροφη μέτρηση θα κατέβει μέχρι το 1 λεπτό και 30 δευτερόλεπτα πριν το μηδέν, όπου θα γίνει παύση έως τρία λεπτά.

Σε πραγματικές συνθήκες, αν η παύση διαρκέσει λιγότερο από τρία λεπτά, η διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί. Διαφορετικά, η μέτρηση επιστρέφει στα 10 λεπτά. Στη δοκιμή θα υπάρξουν πολλαπλές επαναλήψεις αυτής της διαδικασίας μέχρι και τα 33 δευτερόλεπτα πριν την εκτόξευση.

Πιθανές ημερομηνίες εκτόξευσης

Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής, η ομάδα της αποστολής θα καθορίσει την τελική ημερομηνία εκτόξευσης. Το νωρίτερο διαθέσιμο παράθυρο τοποθετείται στις αρχές Φεβρουαρίου, με εναλλακτικές ημερομηνίες λίγες ημέρες αργότερα. Αν δεν καταστεί εφικτό, το επόμενο παράθυρο μεταφέρεται για τις αρχές Μαρτίου.

Η χρονική επιλογή εξαρτάται από τη θέση της Σελήνης στην τροχιά της, ώστε η αποστολή να μπορέσει να περάσει και από περιοχές της αθέατης πλευράς που δεν έχουν δει ποτέ άνθρωποι.

Το πλήρωμα της Artemis II

Το πλήρωμα αποτελείται από τους αστροναύτες της NASA Ριντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ και Κριστίνα Κοχ, καθώς και τον Καναδό αστροναύτη Τζέρεμι Χάνσεν. Αν και δεν θα πραγματοποιήσουν προσελήνωση, η αποστολή τους αναμένεται να γράψει ιστορία στην εξερεύνηση του Διαστήματος.

