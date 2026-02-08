Πακιστάν: Υπουργός εγκαινίασε «Pizza Hut» που αποδείχθηκε… μαϊμού – Διαψεύδει η εταιρεία (vid)

Σάλο προκάλεσαν στο Πακιστάν τα εγκαίνια καταστήματος «Pizza Hut» από τον υπουργό Άμυνας, καθώς η ίδια η αλυσίδα ανακοίνωσε ότι το εστιατόριο είναι μη εξουσιοδοτημένο και δεν έχει καμία σχέση με το δίκτυό της.

Υψηλόβαθμος Πακιστανός αξιωματούχος βρέθηκε στο επίκεντρο χλευασμού στα social media, αφού εγκαινίασε επίσημα ένα νέο εστιατόριο που έφερε το σήμα της Pizza Hut, το οποίο όμως αποδείχθηκε ότι δεν ανήκει στην αλυσίδα καταστημάτων της.

Ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν, Khawaja Asif, έκοψε την κορδέλα σε νέο «Pizza Hut» στην πόλη Σιαλκότ. Φωτογραφίες και βίντεο από την τελετή τον δείχνουν να ποζάρει χαμογελαστός δίπλα στους ιδιοκτήτες του καταστήματος κατά τα εγκαίνια.

Η επίσημη διάψευση της Pizza Hut

Λίγο μετά τη δημοσιότητα που πήρε το γεγονός, η Pizza Hut Pakistan εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση ξεκαθαρίζοντας ότι το συγκεκριμένο κατάστημα δεν είναι μέρος του επίσημου δικτύου.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για «μη εξουσιοδοτημένο κατάστημα που χρησιμοποιεί ψευδώς το όνομα και την εμπορική ταυτότητα της Pizza Hut». Τόνισε επίσης ότι δεν συνδέεται ούτε με την Pizza Hut Pakistan ούτε με τη Yum! Brands και ότι δεν τηρεί τις διεθνείς συνταγές, τα πρότυπα ποιότητας και τους κανόνες ασφάλειας τροφίμων της εταιρείας.

Το λογότυπο υπήρχε στη λίστα, το κατάστημα όχι

Παρότι το εστιατόριο έφερε το χαρακτηριστικό κόκκινο λογότυπο και τη συνολική εταιρική εικόνα της Pizza Hut, δεν εμφανιζόταν στη λίστα με τα 16 επίσημα καταστήματα της αλυσίδας στο Πακιστάν, κάτι που κίνησε υποψίες στον κόσμο. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι έχει ήδη καταθέσει καταγγελία στις αρμόδιες αρχές για παράνομη χρήση εμπορικού σήματος και ζήτησε άμεσες ενέργειες.

