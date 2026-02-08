Ατύχημα για τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη στην Ιταλία: Χειρουργήθηκε στο ΚΑΤ!
Ατύχημα σημειώθηκε το Σάββατο στην Ιταλία με θύμα τη σύζυγο του πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη. Βρισκόταν στο Μιλάνο μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της παρουσίας τους στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.
Μετά το περιστατικό κρίθηκε απαραίτητη η ιατρική αξιολόγηση και αποφασίστηκε η μεταφορά της στην Ελλάδα για περαιτέρω αντιμετώπιση.
Χειρουργήθηκε με επιτυχία στο ΚΑΤ και νοσηλεύεται σε πολύ καλή κατάσταση
Η κυρία Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη εισήχθη στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και στα δύο χέρια. Το χειρουργείο πραγματοποίησε ο Εμμανουήλ Φανδρίδης, διευθυντής του ΕΣΥ στο ΓΝΑ ΚΑΤ και υπεύθυνος της κλινικής Χεριού – Μικροχειρουργικής Άνω Άκρου.
Σύμφωνα με το protothema, η κατάσταση της υγείας της είναι καλή και η μετεγχειρητική πορεία εξελίσσεται ομαλά. Παραμένει για νοσηλεία στο ΚΑΤ, με τον πρωθυπουργό να βρίσκεται στο πλευρό της κατά την ανάρρωση.