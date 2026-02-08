Ατύχημα για τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη στην Ιταλία: Χειρουργήθηκε στο ΚΑΤ!

Ατύχημα στην Ιταλία είχε το Σάββατο η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, κατά τη διάρκεια ταξιδιού στο Μιλάνο. Μεταφέρθηκε στην Ελλάδα, χειρουργήθηκε και στα δύο χέρια στο ΚΑΤ και νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση.

Ατύχημα σημειώθηκε το Σάββατο στην Ιταλία με θύμα τη σύζυγο του πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη. Βρισκόταν στο Μιλάνο μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της παρουσίας τους στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Μετά το περιστατικό κρίθηκε απαραίτητη η ιατρική αξιολόγηση και αποφασίστηκε η μεταφορά της στην Ελλάδα για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Χειρουργήθηκε με επιτυχία στο ΚΑΤ και νοσηλεύεται σε πολύ καλή κατάσταση

Η κυρία Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη εισήχθη στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και στα δύο χέρια. Το χειρουργείο πραγματοποίησε ο Εμμανουήλ Φανδρίδης, διευθυντής του ΕΣΥ στο ΓΝΑ ΚΑΤ και υπεύθυνος της κλινικής Χεριού – Μικροχειρουργικής Άνω Άκρου.

Σύμφωνα με το protothema, η κατάσταση της υγείας της είναι καλή και η μετεγχειρητική πορεία εξελίσσεται ομαλά. Παραμένει για νοσηλεία στο ΚΑΤ, με τον πρωθυπουργό να βρίσκεται στο πλευρό της κατά την ανάρρωση.

