Στο νοσοκομείο ο Τριαντάφυλλος: Το πρόβλημα που του άφησε το Survivor (vid)

Η περιπέτεια υγείας που είχε ο Τριαντάφυλλος και τον οδήγησε στο νοσοκομείο.

Ένα πρόβλημα υγείας ταλαιπωρεί τον Τριαντάφυλλο με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο νοσοκομείο, ακυρώνοντας τις ζωντανές εμφανίσεις του. Ο τραγουδιστής μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» στον ALPHA και εξήγησε ότι τον ταλαιπωρεί μία κήλη, κατάλοιπο από την παρουσία του στο Survivor το 2022.

«Έχω κήλη από το Survivor και τώρα είναι σε έξαρση. Κάναμε μαγνητική. Έχει φλεγμονή και δισκοκήλη πάνω στο νεύρο και αυτό πονάει πάρα πολύ. Κάνω ενδοφλέβια αγωγή. Αν δεν υποχωρήσει θα χειρουργηθεί γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Επειδή το σώμα είναι δυνατό και η μέση καλά, θα το έβλεπα αλλιώς. Δεν είχα κάνει τίποτα στη ζωή μου και τώρα θα το κάνω. Αυτό θέλει 4 μέρες σίγουρα στο νοσοκομείο», αποκάλυψε.

Μάλιστα ο τραγουδιστής θέλησε να πει ευχαριστώ στον κόσμο που του έστειλε μηνύματα υποστήριξης. «Όσο για το μαγαζί και για τα live, θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τον κόσμο. Το κατάλαβαν όλοι το πρόβλημα που αντιμετωπίζω και μου έστειλαν μηνύματα. Θέλω να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την στήριξη», είπε ο τραγουδιστής.

