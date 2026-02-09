Ονόματα μωρών που «εξαφανίζονται» στο εξωτερικό: Ποια πέφτουν απότομα στη λίστα και ποιες νέες τάσεις ανεβαίνουν

Νέα στοιχεία δείχνουν ποια ονόματα χάνουν ραγδαία δημοτικότητα και ποια trends κερδίζουν έδαφος στους νέους γονείς.

Σύμφωνα με την αποκαλούμενη «θεωρία των 100 ετών», πολλά ονόματα επιστρέφουν στη μόδα περίπου έναν αιώνα μετά την κορύφωσή τους. Παρότι η επιλογή ονόματος είναι βαθιά προσωπική υπόθεση, οι ειδικοί εντοπίζουν επαναλαμβανόμενα μοτίβα και κύκλους δημοτικότητας.

Παράγοντες όπως σειρές, διάσημοι, ιστορικές μορφές, θρησκευτικές αναφορές και ταξιδιωτικοί προορισμοί επηρεάζουν έντονα τις αποφάσεις των γονέων.

Τα ονόματα που... χάνονται

Ανάλυση της BabyCenter εξέτασε ποια ονόματα από το top 1000 σημείωσαν τη μεγαλύτερη πτώση από το 2024 στο 2025. Τα ευρήματα δείχνουν ότι υποχωρούν:

ονόματα με «ιδιαίτερες» ή εναλλακτικές ορθογραφίες

ονόματα εμπνευσμένα από τοποθεσίες

ονόματα που αρχίζουν από D και K

ονόματα που τελειώνουν σε Y

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ορισμένα από αυτά ενδέχεται να βρεθούν εκτός λιστών δημοτικότητας μέσα στον επόμενο χρόνο.

Γυναικεία ονόματα που κινδυνεύουν να χαθούν από τις λίστες

Μεταξύ των κοριτσίστικων ονομάτων που εμφανίζουν έντονη πτώση περιλαμβάνονται:

Charleigh, Mckinley, Prisha, Ezra, Sasha, Mía, Kenna, Kori, Dior, Shaikha, Gabrielle, Zaylee, Ocean, Allie, Giana, Skyler, Kinley, Aarya, Kylee, Renata, Rayne, Malaysia, Goldie, Halle, Amayah, Kenzie, Avianna, Alivia, Danielle, Everlee, Kiana, Maddison, Vada, Indie, Regina, Averie, Elsa, Kaeli, Lilian, Siena, Dylan, Dallas, Amal, Nicole, Oaklyn, Brinley, Daleyza, Payton, London, Abby.

Ανδρικά ονόματα με απότομη πτώση

Αντίστοιχα, στα αγόρια καταγράφεται σημαντική κάμψη για ονόματα όπως:

Kylian, Atharv, Enoch, Crue, Huxley, Salman, Camilo, Advik, Emmitt, Garrett, Jaxton, Avyaan, Karim, Ishaan, Dax, Mohamad, Case, Ryland, Franco, Boston, Santana, Reign, Rudra, Ridge, Grady, Dominick, Mikael, Aryan, Rey, Adan, Jase, Avi, Quinn, Gage, Hamad, Anderson, Corey, Gunner, Bryce, Brixton, Chandler, Harry, Alonso, Frank, Trace, Bruce, Jedidiah, Langston, Ignacio, Dev.

Οι νέες τάσεις στα ονόματα για τη νέα χρονιά

Σύμφωνα με τους ειδικούς του Nameberry, οι επόμενες τάσεις κινούνται προς πιο «αφηγηματικά» και φαντασιακά ονόματα, καθώς πολλοί γονείς αναζητούν έμπνευση σε βιβλία, σειρές και reality shows.

Ξεχωρίζουν τάσεις όπως:

ονόματα εμπνευσμένα από την αρχαία ιστορία

glamorous / show-inspired επιλογές (με επιρροή από μεγάλες περιοδείες και pop icons)

βιβλικά και πνευματικά ονόματα

«boomer» ονόματα που επιστρέφουν, όπως Nancy και Betsy

romantasy ονόματα από fantasy μυθιστορήματα

ονόματα με αριθμούς

κλασικά αγγλικά λογοτεχνικά ονόματα, επηρεασμένα από έργα όπως Wuthering Heights, Sense & Sensibility και Pride and Prejudice, π.χ. Bram, Bronte, Celia, Darcy, Eyre, Fielding και Tess.

Οι κύκλοι της μόδας στα ονόματα αλλάζουν γρήγορα και ό,τι θεωρείται «παλιό» σήμερα, μπορεί να είναι το επόμενο comeback...

