Ο λόγος που δεν πρέπει να αλλάζεις θέση στο αεροπλάνο πριν την απογείωση

Ένας πρώην πιλότος αποκάλυψε τον λόγο για τον οποίο οι επιβάτες δεν πρέπει ποτέ να αλλάζουν θέσεις πριν από την απογείωση.

Ένας πρώην πιλότος μοιράστηκε τον λόγο για τον οποίο, οι επιβάτες του αεροπλάνου δεν πρέπει να αλλάζουν θέσεις πριν την απογείωση.

Μπορεί για τους περισσότερους επιβάτες να φαίνεται δελεαστικό να μετακινούνται σε μια άδεια θέση την ώρα της απογείωσης, όμως ο Πιτ Χάτσινσον, πρώην πιλότος της Virgin Atlantic, εξήγησε γιατί η αλλαγή θέσης δεν είναι και τόσο καλή ιδέα.

Πρώτα απ’ όλα, το πλήρωμα καμπίνας θα σας κάνει παρατήρηση αν σηκωθείτε από τη θέση σας κατά τη διάρκεια της απογείωσης, καθώς δεν είναι καθόλου ασφαλές. Υπάρχει όμως και ένας ακόμη λόγος που πιθανότατα δεν έχετε σκεφτεί.

Ο κύριος λόγος που δεν πρέπει να αλλάζεις θέση

Η αλλαγή θέσης μπορεί να είναι επικίνδυνη για τον εξής λόγο: μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ισορροπία του αεροσκάφους. «Αν οι επιβάτες αρχίσουν να μετακινούνται μαζικά, αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ισορροπία του αεροσκάφους», εξήγησε ο πιλότος στην εφημερίδα The Independent.

«Αν όλοι κάθονταν στο μπροστινό μέρος του αεροσκάφους, θα μπορούσε να δυσκολέψει την απογείωση ή ακόμη και σε ορισμένες περιπτώσεις, να την καταστήσει αδύνατη», συνέχισε. «Αντίθετα, αν όλοι κάθονταν στο πίσω μέρος, το αεροσκάφος θα μπορούσε να γείρει προς την ουρά κατά την απογείωση ή να υπάρξει επαφή της ουράς με το έδαφος κατά την προσγείωση», πρόσθεσε.

Το πού κάθονται οι επιβάτες επηρεάζει τους υπολογισμούς της πτήσης που κάνουν τα μέλη του πληρώματος. Για παράδειγμα, δεν θα άφηναν ποτέ όλους τους επιβάτες να κάθονται μόνο στη μία πλευρά του αεροπλάνου. Η άτρακτος του αεροσκάφους (το κύριο σώμα του αεροπλάνου) είναι «σαν μια τραμπάλα», είπε ο Πιτ και ο στόχος είναι οι επιβάτες να τη διατηρούν ισορροπημένη. «Η ασφαλής πτήση εξαρτάται από το να διατηρείται το αεροσκάφος σωστά ισορροπημένο», εξήγησε. «Δηλαδή, το κέντρο βάρους του πρέπει να βρίσκεται μέσα στα επιτρεπτά όρια λειτουργίας».

Ο Πιτ συνέχισε μιλώντας για τη σημασία της σωστής κατανομής του βάρους στο αεροπλάνο, κάτι που στον χώρο της αεροπορίας ονομάζεται «trim» (αντισταθμιστική ρύθμιση σε αεροπλάνα). Όπως εξήγησε: «Η συγκεκριμένη θέση σας μέσα στην καμπίνα είναι μία από τις μεταβλητές που λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της ισορροπίας του αεροσκάφους. Κατά τη διάρκεια της πτήσης μπορείτε να μετακινηθείτε μέσα στο αεροπλάνο, ακόμη και να καθίσετε σε άλλη θέση (με άδεια), όμως πρέπει να βρίσκεστε στην καθορισμένη θέση σας, τόσο κατά την απογείωση όσο και κατά την προσγείωση».

Το ζήτημα της αλλαγής θέσεων γίνεται ιδιαίτερα σημαντικό όταν το αεροσκάφος είναι γεμάτο λιγότερο από 80%.

