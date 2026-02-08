Η εταιρεία που πληρώνει 5.000 ευρώ για να ξαπλώνεις και να τρως έναν ζωμό την ημέρα: Οι προϋποθέσεις

Εταιρεία επιστημονικής μελέτης στη Γαλλία αναζητά εθελοντές και προσφέρει 5.000 ευρώ για 20 ημέρες ακινησίας και αυστηρής δίαιτας. Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν.

Αμοιβή έως και 5.000 ευρώ προσφέρεται στη Γαλλία σε εθελοντές που θα δεχθούν να παραμείνουν ξαπλωμένοι για ημέρες και να ακολουθήσουν μια εξαιρετικά περιοριστική διατροφή. Το πείραμα έχει στόχο την προσομοίωση ακραίων συνθηκών που αντιμετωπίζουν οι αστροναύτες στο διάστημα.

Η μελέτη υλοποιείται από το Ινστιτούτο Διαστημικής Ιατρικής και Φυσιολογίας (MEDES), με έδρα την Τουλούζη, το οποίο απηύθυνε πρόσκληση σε δέκα εθελοντές για συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα που θα διεξαχθεί τον προσεχή Ιούνιο.

Η συνολική διάρκεια της έρευνας ανέρχεται σε 20 ημέρες και εντάσσεται σε μια ευρύτερη σειρά μελετών που εξετάζουν πώς αντιδρά το ανθρώπινο σώμα στην έλλειψη βαρύτητας και στην παρατεταμένη θερμιδική στέρηση. Καθ’ όλη τη διάρκεια του πειράματος, οι συμμετέχοντες θα βρίσκονται υπό συνεχή ιατρική επίβλεψη.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Σύμφωνα με το MEDES, δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνδρες ηλικίας 20 έως 40 ετών, οι οποίοι θα πρέπει να είναι απολύτως υγιείς. Οι εθελοντές θα παραμείνουν στο κρεβάτι για μεγάλο μέρος της μελέτης, με το σώμα τους σε ελαφριά κλίση, ώστε το κεφάλι να βρίσκεται περίπου έξι μοίρες χαμηλότερα από τα πόδια - μια τεχνική που χρησιμοποιείται διεθνώς για την προσομοίωση των επιπτώσεων της μικροβαρύτητας.

Η παρακολούθηση θα είναι συνεχής και θα περιλαμβάνει αιματολογικές και ουρολογικές εξετάσεις, καθώς και ψυχολογικές αξιολογήσεις, σε 24ωρη βάση.

Διατροφή μόλις 250 θερμίδων την ημέρα

Μία από τις πιο απαιτητικές πτυχές της μελέτης αφορά τη διατροφή. Για περίπου δέκα ημέρες, οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν μόλις 250 θερμίδες ημερησίως.

Όπως εξήγησε στο πρακτορείο Actu Toulouse η Δρ Rebecca Billette de Villemeur, επικεφαλής της διαστημικής κλινικής, το ημερήσιο μενού θα περιορίζεται σε ένα μπολ ζωμό, μια κουταλιά μέλι και λίγο χυμό φρούτων.

Ο στόχος του πειράματος είναι να καταγραφούν οι φυσιολογικές επιπτώσεις της παρατεταμένης ακινησίας σε συνδυασμό με τον έντονο θερμιδικό περιορισμό σε υγιή άτομα - συνθήκες που θα μπορούσαν να προκύψουν σε διαστημικές αποστολές, σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων ή διακοπής εφοδιασμού.

Τι θα προσφέρουν τα αποτελέσματα

Σύμφωνα με το MEDES, τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα συμβάλουν στην κατανόηση της προσαρμογής του ανθρώπινου οργανισμού σε ακραία περιβάλλοντα, ενισχύοντας τη βάση γνώσεων που χρησιμοποιείται για τον σχεδιασμό μελλοντικών διαστημικών αποστολών.

Τα αποτελέσματα αναμένεται να αξιοποιηθούν άμεσα σε προγράμματα που σχετίζονται με τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, αλλά και σε αποστολές μεγαλύτερης διάρκειας στο μέλλον.

