Μαχαιρώματα με 2 τραυματίες στο Γαλάτσι: Οι δράστες ρωτούσαν «τι ομάδα είσαι;» (vid)

Αιματηρό περιστατικό με οπαδικά χαρακτηριστικά σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Γαλάτσι, με δύο άνδρες να τραυματίζονται από μαχαίρι.

Σοβαρό επεισόδιο οπαδικής βίας εκτυλίχθηκε το βράδυ του Σαββάτου 7 Φεβρουαρίου στο Γαλάτσι, όταν ομάδα 5 ατόμων επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο άνδρες, σε μικρή χρονική απόσταση και σε διαφορετικούς δρόμους της περιοχής. Και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι δράστες κινούνταν με αυτοκίνητο και φέρονται να στόχευαν τυχαία περαστικούς, ρωτώντας τους «τι ομάδα είσαι;» πριν εξαπολύσουν την επίθεση.

Το χρονικό της επίθεσης στο Γαλάτσι

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Παρθενόπης, όπου οι δράστες πλησίασαν έναν 26χρονο και αφού τον ρώτησαν ποια ομάδα υποστηρίζει, τον τραυμάτισαν ελαφρά στο στήθος με αιχμηρό αντικείμενο. Ο νεαρός μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Λίγη ώρα αργότερα, σε κοντινή απόσταση και συγκεκριμένα στην οδό Κουρτίου, εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένος ένας 32χρονος άνδρας, ο οποίος έφερε διαμπερές τραύμα στο πόδι από μαχαίρι. Παρά τη σοβαρότητα του τραύματος, η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σταθερή.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα μαχαίρι μέσα σε κάδο απορριμμάτων στην οδό Στεφανοπούλου, το οποίο εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στις επιθέσεις. Οι δράστες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν έφεραν διακριτικά κάποιας ομάδας.

Την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, καθώς όλα τα μέχρι στιγμής στοιχεία οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για περιστατικό με καθαρά οπαδικά κίνητρα. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

