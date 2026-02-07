«Σατανικά σύμβολα» στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς: Η τελετή έναρξης άναψε φωτιές και συνωμοσίες

Η τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2026 στο Μιλάνο έγινε viral, όχι για το θέαμα, αλλά για έναν συμβολισμό που δίχασε τους θεατές.

Η τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2026 στο Μιλάνο είχε όλα τα αναμενόμενα στοιχεία ενός παγκόσμιου υπερθεάματος. Μουσική, μεγάλες σκηνικές κατασκευές, ιστορικές αναφορές και ένα κεντρικό θέμα αφιερωμένο στην «αρμονία». Όμως, σχεδόν αμέσως μετά το άναμμα της φλόγας, η συζήτηση ξέφυγε από την τέχνη και μεταφέρθηκε μαζικά στα social media.

Αφορμή στάθηκε ο σχεδιασμός των ολυμπιακών βωμών, που παρουσιάστηκαν ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικές πόλεις. Για μια μερίδα θεατών, η εικόνα τους δεν παρέπεμπε σε ενότητα και συνεργασία, αλλά σε κάτι πολύ πιο σκοτεινό.

Ο βωμός που άναψε τη φωτιά στο διαδίκτυο

Οι βωμοί είχαν τη μορφή μεγάλων σφαιρικών κατασκευών από αλουμίνιο, με έντονα γεωμετρικά μοτίβα που άνοιγαν και έκλειναν κατά τη διάρκεια της τελετής. Σε λίγα λεπτά, στα social media εμφανίστηκαν σχόλια που μιλούσαν για «σατανικούς συμβολισμούς», «ανάποδα πεντάγραμμα» και εικόνες που «θύμιζαν κόλαση».

Κάποιοι θεατές υποστήριξαν ότι ο σχεδιασμός παρέπεμπε σε αποκρυφιστικά σύμβολα, ενώ άλλοι έφτασαν στο σημείο να μιλούν για «τελετουργικό». Οι συγκρίσεις με δυστοπικές ταινίες και τηλεοπτικά σύμπαντα δεν άργησαν να κάνουν την εμφάνισή τους, δίνοντας στην υπόθεση διαστάσεις πολύ μεγαλύτερες από την ίδια την εικόνα.

Την ίδια στιγμή, υπήρξε ισχυρή αντίδραση απέναντι σε αυτή την ανάγνωση. Πολλοί χρήστες κατηγόρησαν όσους έβλεπαν «σατανισμό» για υπερβολή και εμμονή με θεωρίες συνωμοσίας, τονίζοντας ότι πρόκειται απλώς για ένα καλλιτεχνικό έργο που παρερμηνεύτηκε.

Οι διοργανωτές ξεκαθάρισαν ότι οι δύο βωμοί σχεδιάστηκαν για να συμβολίσουν τη σύνδεση και την αρμονία ανάμεσα στις πόλεις που φιλοξενούν τους Αγώνες. Ο διπλός φωτισμός ήταν πρωτοφανής για Ολυμπιακή τελετή και στόχος του ήταν να αποτυπώσει τον «διάσπαρτο» χαρακτήρα της διοργάνωσης στη βόρεια Ιταλία.

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, η γεωμετρία των κατασκευών αντλεί έμπνευση από την αναγεννησιακή αισθητική και τα μοτίβα δεσμών που συνδέονται με την ιταλική καλλιτεχνική παράδοση. Όχι με αποκρυφισμό, αλλά με τη σχέση ανθρώπου, φύσης και δημιουργίας.

Το περιστατικό δείχνει κάτι ευρύτερο. Στην εποχή των social media, μια εικόνα μπορεί να αποσπαστεί από το πλαίσιο της και να αποκτήσει δεκάδες διαφορετικές ερμηνείες μέσα σε λίγα λεπτά. Και κάπως έτσι, μια τελετή αφιερωμένη στην «αρμονία» καταφέρνει να ανοίξει έναν νέο κύκλο αντιπαράθεσης.

