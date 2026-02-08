Σιγή στη ροκ μουσική: Πέθανε στα 47 του ο Brad Arnold

Θλίψη στη διεθνή ροκ σκηνή προκαλεί ο θάνατος του Brad Arnold, frontman των 3 Doors Down, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 47 του χρόνια μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Θλίψη στη διεθνή ροκ σκηνή προκαλεί ο θάνατος του Brad Arnold, frontman των 3 Doors Down, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 47 του χρόνια μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Θλίψη έχει σκορπίσει στον χώρο της ροκ μουσικής η είδηση του θανάτου του Μπραντ Άρνολντ (Brad Arnold), τραγουδιστή και ιδρυτικού μέλους του αμερικανικού συγκροτήματος 3 Doors Down, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 47 ετών, έπειτα από γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Σύμφωνα με επίσημη δήλωση εκπροσώπου του, ο Brad Arnold «έφυγε ήρεμα στον ύπνο του», έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του και τους οικείους του.

Ο Άρνολντ υπήρξε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της σύγχρονης αμερικανικής ροκ. Ως ντράμερ και βασικός τραγουδιστής των 3 Doors Down, συμμετείχε στη δημιουργία του συγκροτήματος το 1996 στo Μισισίπι, αποτελώντας τον βασικό δημιουργικό του πυρήνα για σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Το όνομά του συνδέθηκε άρρηκτα με τη μεγάλη επιτυχία «Kryptonite», που κυκλοφόρησε το 2000 και ανέδειξε το συγκρότημα σε παγκόσμιο επίπεδο. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τους στίχους του τραγουδιού είχε γράψει ο ίδιος σε ηλικία μόλις 15 ετών, αποκαλύπτοντας από πολύ νωρίς το ιδιαίτερο ταλέντο και τη μουσική του ωριμότητα.

Τον Μάιο του 2025, ο Brad Arnold είχε αποκαλύψει μέσα από βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο του νεφρού σταδίου 4, ο οποίος είχε ήδη κάνει μετάσταση στους πνεύμονες. Στο μήνυμά του είχε μιλήσει ανοιχτά για τη σοβαρότητα της κατάστασης, χωρίς ωστόσο να χάσει την πίστη και την ψυχραιμία του.

«Τα νέα δεν είναι καλά, αλλά δεν φοβάμαι. Υπηρετούμε έναν παντοδύναμο Θεό και μπορεί να ξεπεράσει τα πάντα», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, προκαλώντας συγκίνηση στους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο.

Η ασθένειά του οδήγησε στην ακύρωση της καλοκαιρινής περιοδείας των 3 Doors Down, με τον ίδιο να ζητά από το κοινό να τον κρατήσει στις προσευχές του, κλείνοντας το μήνυμά του με αναφορά στο τραγούδι «It’s Not My Time», που για πολλούς απέκτησε ιδιαίτερο συμβολισμό.

Ο Brad Arnold αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, Τζένιφερ, αλλά και ένα ισχυρό μουσικό αποτύπωμα που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά φίλων της ροκ μουσικής.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ