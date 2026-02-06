«Dancing Tooth»: Αποκάλυψη για ένα τρελό χορό

Το Gazzetta άκουσε τον δίσκο «Dancing Tooth» (από τη Fine!Records) του μουσικού συγκροτήματος «Kapten».

Το όνομα του δίσκου ακούστηκε σαν κομμένο πλάνο του Voodoo People των Prodigy. Στις ζούγκλες του κόσμου χαμένοι και κάτω από τα τεράστια φύλλα προστατευμένοι-καταδικασμένοι. Μετά ήρθε ο Καββαδίας και το ατσάλινο σταυρόνημα που λούζεται από τον χορό στο φτερό του καρχαρία. Υπερβολή; Ίσως. Αλλά όταν τα δόντια χορεύουν, εμένα εκεί πάει το μυαλό μου και το άτακτο «εγώ» μου. Μετά ήρθε ο νωχελικός ήχος και το πλάσμα που τον προκαλούσε, γεννιόταν μαζί του, ο ανώνυμος τζαζ παίκτης που συντρόφευε τον Κέρουακ στον δρόμο και στις αυλές της ενδοχώρας των ΗΠΑ. Και μετά εμφανίστηκε με το όπλο στο χέρι και με το βιβλίο στην κωλότσεπη ο θείος Μπάροουζ. Και πριν η όλη φάση γίνει μπιτνικ tribute, έσκασε ο Ντένις Χόπερ, ο τρελός φωτορεπόρτερ από το «Αποκάλυψη Τώρα!».

Η αλλαγή της παραγράφου γίνεται για τον χώρο και την ανάσα του χρόνου και για μια σωστή υποδοχή στην ψυχεδέλεια που διαπερνάει αυτό το άλμπουμ. Οι αναφορές εδώ θα συνδυάσουν την γκονταρική ευφυΐα και τη λοξή ματιά του Λέο Καράξ. Και από το Holly Motors, θα πάμε στο Holly Shit! και στον ήχο που δίνουν τα δόντια όταν χτυπούν μεταξύ τους και όταν συνοδεύουν τα υπόλοιπα όργανα. Κυρίες και κύριοι, το «Dancing Tooth» [από τη Fine!Records] των «Kapten» παίζει για μας!

Πολύχρωμο μουσικό μίγμα

Και ανεβείτε πάνω στα θρανία και φωνάξτε O Captain! My Captain κι ας μην είναι το ίδιο όνομα και ας μην είναι ο Ουόλτ Ουίτμαν ο δημιουργός. Υπάρχουν, όμως, κι άλλοι καπετάνιοι, όπως ο μυθικός Άχαμπ του Μέλβιλ. Και η μεγάλη λευκή φάλαινα; Μα, το άλμπουμ «Dancing Tooth» των «Kapten». Η οκταμελής μπάντα είναι εδώ για να ικανοποιήσει σχεδόν τα πάντα. Οι τζαζ προσφορές, οι afrobeat στιγμές, η αμεσότητα του χιπ-χοπ, η δύναμη της ροκ και η σιγουριά της soul φτιάχνουν πολύχρωμο μίγμα που σε κόσμους μαγικούς και ονειρεμένους σε πάει.

Η μπάντα ξέρει ότι η μουσική είναι ο μεγάλος, ανεξάντλητος, κόσμος μας και θέλει πολλή προσπάθεια για να βρεις όσες περισσότερες εισόδους/εξόδους σε αυτόν μπορείς. Τα μεγάλα σχήματα λειτουργούν όταν υπάρχει καλλιτεχνική-δημιουργική σύνδεση εκ των προτέρων και όταν αυτή βελτιώνεται κάθε μέρα, σε κάθε εγχείρημα. Το «Dancing Tooth» σου δίνει ακριβώς αυτή την αίσθηση. Ο ακροατής καταλαβαίνει ότι εδώ υπάρχει μια παρέα που παίρνει πολύ σοβαρά τη δουλειά της και αφήνει ελεύθερο τον εαυτό της. Και όταν είσαι ελεύθερος, ανακαλύπτεις τις ομορφιές της τέχνης, εν προκειμένω της μουσικής. Το εν λόγω άλμπουμ εκφράζει απόλυτα την πολυεπίπεδη έκφραση-προσέγγιση της μπάντας και επικοινωνεί καθαρά με το κοινό.

Εκστατική ατμόσφαιρα

Τα εφτά κομμάτια του LP είναι τα εφτά εξαγνισμένα αμαρτήματα και οι μικρές αποκαλύψεις των μουσικών που ξέρουν ότι ο ήχος έχει άπειρες γλώσσες και αφορμές για να ακουστεί και να μοιραστεί. Η εκστατική ατμόσφαιρα του δίσκου μεταφέρει την εσωτερική θέα στο παράθυρο του σπιτιού και όλα είναι δυνατά. Απαλές φωνές, συννεφένιες (sic), χαλαρή υπόκρουση και δυνατές παρεμβάσεις, κρουστές, γεμάτες πνευστές ανάσες εκπνοές και μια folk σαγηνευτική αφήγηση.

Το «Dancing Tooth» θα το ακούσετε και θα ακούσετε ξανά. Και ο λόγος είναι η μουσική του εικονοποιία και τα ουράνια τόξα ηχοτοπία του. Αυτοί οι τύποι θέλουν να σας διασκεδάσουν και να σας ψυχαγωγήσουν και η ακρόαση του δίσκου είναι σαν να είστε σε ένα live που τελειώνει μετά από δύο ώρες χαράς, έντασης, πάθους, γλεντιού. Βρείτε τους «Kapten» και ακούστε τον ήχο των δοντιών, των πραγμάτων που πέφτουν και δεν σπάνε, των αντηχήσεων που παίζουν μέσα σας και πάνω από εσάς.

*Οι Kapten σε Spotify, Instagram

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ