Η στιγμή που καταρρέει παιχνίδι σε λούνα παρκ στην Ινδία: Ένας νεκρός και 13 σοβαρά τραυματίες

Πανικός σε λούνα παρκ στο Φαρινταμπάντ, όταν παιχνίδι κατέρρευσε με 15 άτομα πάνω του.

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου σε λούνα παρκ στο Φαρινταμπάντ της Ινδία, όταν κατέρρευσε μηχάνημα την ώρα που πάνω σε αυτό βρίσκονταν 15 άνθρωποι.

Σύμφωνα με τις αρχές, από το δυστύχημα έχασε τη ζωή του ένας αστυνομικός που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, ενώ ακόμη 13 άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά. Όλοι οι επιβαίνοντες στο παιχνίδι έπεσαν στο έδαφος μετά την κατάρρευση, προκαλώντας χάος στον χώρο.

Το θύμα υπέστη βαρύτατο τραύμα στο κεφάλι και κατέληξε πριν προλάβει να μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Οι τραυματίες διακομίστηκαν άμεσα για νοσηλεία, με ορισμένους να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της κατάρρευσης κυκλοφορεί στα social media, προκαλώντας σοκ.

Πανικός σε λούνα παρκ στο Φαρινταμπάντ, όταν παιχνίδι κατέρρευσε με 15 άτομα πάνω του.

One killed, at least 13 injured after an amusement park ride collapses in Faridabad, India.



Follow Press TV on Telegram: https://t.co/h0eMpifVIe pic.twitter.com/tq1DG52pK6 February 7, 202

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ