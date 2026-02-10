Τέμπη: Καταγγελίες Ρούτσι για προκλήσεις από τους συνηγόρους υπεράσπισης και «μπράβους»

Τι ανέφερε ο Πάνος Ρούτσι για τη δίκη με τα χαμένα βίντεο από τα Τέμπη. Καταγγέλλει ειρωνείες από τους συνηγόρους υπεράσπισης και άτομα που συμπεριφέρονται ως «μπράβοι».

Ένταση σημειώθηκε στα δικαστήρια Λάρισας, όπου εκδικάζεται η υπόθεση με τα χαμένα βίντεο από τα Τέμπη, ενώ όπως ανέφερε ο Πάνος Ρούτσι η συνήγοροι της άλλης πλευράς ειρωνεύτηκαν τους συγγενείς των θυμάτων,

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ο κ. Ρούτσι αναφέρθηκε στο λεκτικό επεισόδιο ανάμεσα στον ίδιο και τον κ. Καπερνάρο.

