Σκαρφάλωσαν σε βράχο και βρήκαν απολιθωμένες «πατημασιές» 80 εκατ. ετών

Οι επιστήμονες μελετούν ίχνη που διατηρήθηκαν χάρη σε υποθαλάσσιο σεισμό.

Ξεκίνησε σαν μια απλή αναρρίχηση και κατέληξε σε επιστημονικό γρίφο. Σε έναν απόκρημνο βράχο του Monte Cònero, στην Ιταλία, μια ομάδα αναρριχητών παρατήρησε περίεργα αποτυπώματα στο πέτρωμα. Δεν έμοιαζαν τυχαία και, το κυριότερο, θύμιζαν έντονα άλλα ίχνη που είχαν εντοπιστεί μήνες πριν στην ίδια περιοχή.

Οι αναρριχητές δεν άργησαν να καταλάβουν ότι μπορεί να κρατούσαν κάτι πολύ παλιό στα χέρια τους. Κάτι που δεν είχε σχέση με το παρόν, αλλά με έναν κόσμο που είχε χαθεί πριν από δεκάδες εκατομμύρια χρόνια.

Από τον βράχο στο μικροσκόπιο

Η ανακάλυψη έφτασε γρήγορα στα χέρια ειδικών. Ένας γεωλόγος και λάτρης της αναρρίχησης μεσολάβησε ώστε το εύρημα να εξεταστεί από ερευνητική ομάδα, η οποία ξεκίνησε ανάλυση του σημείου και των αποτυπωμάτων.

Τα ίχνη βρίσκονται σε ένα στρώμα ασβεστόλιθου γνωστό για τη μοναδική του ικανότητα να «παγιδεύει» τον χρόνο. Πρόκειται για πετρώματα που σχηματίστηκαν σε μεγάλα βάθη, όταν το σημερινό βουνό ήταν πυθμένας θάλασσας.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στα τέλη του 2025 και άνοιξε έναν νέο κύκλο συζήτησης γύρω από το τι ακριβώς συνέβη εκεί πριν από περίπου 80 εκατομμύρια χρόνια.

Ένας σεισμός στον πυθμένα της θάλασσας

Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, τα ίχνη δημιουργήθηκαν σε μια στιγμή πανικού. Ένας ισχυρός σεισμός στον βυθό προκάλεσε υποθαλάσσια κατολίσθηση λάσπης, «παγώνοντας» τον χρόνο. Μέσα σε αυτή τη λάσπη, αποτυπώθηκαν κινήσεις ζώων που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στον πυθμένα.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι, υπό φυσιολογικές συνθήκες, τέτοια ίχνη θα είχαν εξαφανιστεί γρήγορα από τα θαλάσσια ρεύματα. Ο σεισμός όμως λειτούργησε σαν φυσικό καπάκι, διατηρώντας τα αποτυπώματα σχεδόν ανέπαφα μέχρι σήμερα.

Μια αρχαία «έξοδος κινδύνου»

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι η διάταξη των ιχνών. Δεν δείχνουν μεμονωμένη κίνηση, αλλά κάτι που μοιάζει με μαζική μετακίνηση. Οι ερευνητές μιλούν μια μαζική, πανικόβλητη κίνηση στον αρχαίο βυθό θαλάσσιων ερπετών, με επικρατέστερους υποψήφιους τις θαλάσσιες χελώνες της Κρητιδικής περιόδου.

Η ιδέα είναι τολμηρή, αλλά όχι αβάσιμη. Τα αποτυπώματα ταιριάζουν σε μέγεθος και μορφολογία με τέτοιους οργανισμούς, ενώ άλλα θαλάσσια ερπετά θεωρούνται λιγότερο πιθανά.

Οι επιφυλάξεις των ειδικών

Παρά τον ενθουσιασμό, δεν υπάρχει απόλυτη συναίνεση. Ορισμένοι παλαιοντολόγοι συμφωνούν με το γεωλογικό πλαίσιο, αλλά εκφράζουν επιφυλάξεις για το ποιο ζώο άφησε τελικά τα ίχνη. Το εύρημα θεωρείται πολλά υποσχόμενο, αλλά όχι τελικό.

Οι ίδιοι οι ερευνητές κρατούν χαμηλούς τόνους. Τονίζουν ότι απαιτείται περαιτέρω ανάλυση και περισσότερα δεδομένα, όμως συμφωνούν σε κάτι βασικό: η ανακάλυψη αυτή ανοίγει ένα σπάνιο παράθυρο σε μια στιγμή πανικού στον αρχαίο ωκεανό. Και όλα ξεκίνησαν επειδή κάποιοι κοιτούσαν προσεκτικά τον βράχο που σκαρφάλωναν...

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ