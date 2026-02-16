Άνδρας έζησε 100 ημέρες κάτω από το νερό: Η τεράστια αλλαγή στο σώμα του

Γιατί έζησε 100 ημέρες κάτω από το νερό;

Ένας άνδρας που πέρασε 100 ημέρες ζώντας στον βυθό του Ατλαντικού Ωκεανού υποστηρίζει ότι η εμπειρία αυτή τον έκανε να νιώθει «δέκα χρόνια νεότερος» - και η επιστήμη φαίνεται πως του δίνει δίκιο.

Ο Τζόζεφ Ντιτούρι, γνωστός και ως «Dr Deep Sea», κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ συνεχούς διαβίωσης κάτω από το νερό, ξεπερνώντας τις 73 ημέρες, στο πλαίσιο ενός φιλόδοξου πειράματος που πραγματοποιήθηκε το 2023. Για 100 ημέρες έζησε σε έναν υποθαλάσσιο θάλαμο, σε βάθος περίπου 9 μέτρων, σε λιμνοθάλασσα στο Κι Λάργκο της Φλόριντα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr